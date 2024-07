Alckmin defende Haddad após memes de 'ministro Taxadd'

Brasília

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) defendeu nesta terça-feira (16) o ministro Fernando Haddad após a circulação de memes que relacionam o titular da Fazenda à alta de impostos.

"Se pegarmos a carga tributária de 2022 para 2023, ela não aumentou, até que caiu um pouquinho", afirmou Alckmin, que comanda o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Geraldo Alckmin discursa em fórum econômico Brasil-França, na Fiesp, em março. - MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

"A questão dos [impostos para compras internacionais acima de] US$ 50 é que precisamos preservar o emprego. Quando você soma todos os tributos da indústria, dá quase 80%. Então o que se está buscando é ter uma lealdade concorrencial e que aquele tributo que o estrangeiro paga, não ser o dobro ou o triplo do produtor aqui no Brasil."

Com a proximidade do fim da isenção do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 e a pressão do mercado financeiro pela reforma tributária, Haddad virou alvo de brincadeiras na internet e ganhou um apelido: Taxadd.

A "taxa das blusinhas", como ficou conhecido o imposto sobre as compras internacionais, passa a valer a partir de 1º de agosto.

A taxa de importação será de 20% para itens até US$ 50. Acima desse valor, a alíquota é de 60%, com um desconto de US$ 20 para compras até US$ 3.000. As regras valem para compras feitas em plataformas que aderiram ao Remessa Conforme.