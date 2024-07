Bezos anuncia venda de US$ 5 bilhões em ações da Amazon após obter recorde

Nova York | Bloomberg

Dono da Amazon, o bilionário Jeff Bezos anunciou um plano para vender 25 milhões de ações adicionais da empresa no valor de US$ 5 bilhões (R$ 28,15 bilhões) no dia em que o papel atingiu uma nova máxima.

O comunicado foi divulgado após o fechamento do mercado na terça-feira (2), embora as vendas também pudessem ocorrer já naquele dia, de acordo com o comunicado.

Bezos vendeu cerca de US$ 8,5 bilhões em ações em fevereiro, sendo a primeira vez que ele se desfez dos papéis da empresa desde 2021. As vendas adicionais aumentariam seu total neste ano para aproximadamente US$ 13,5 bilhões, de acordo com cálculos do Bloomberg Billionaires Index.

Mesmo com a negociação, o bilionário manteria quase 912 milhões de ações, ou cerca de 8,8% da Amazon, após a última venda.

Ele é a segunda pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 221,6 bilhões, de acordo com o ranking da Bloomberg, e também é dono da empresa de exploração espacial Blue Origin e do jornal Washington Post.

Um porta-voz da Amazon recusou-se a comentar sobre as vendas mais recentes.

As ações da Amazon fecharam na terça-feira a US$ 200, o maior valor desde sua listagem em 1997. A valorização é de 32% este ano, com a expectativa de que seu negócio na nuvem se beneficie do crescimento da tecnologia de IA generativa.

Em novembro, Bezos anunciou que se mudaria para Miami, deixando a cidade de Seattle, após o estado de Washington oficializar um imposto sobre ganhos de capital de 7% em 2022 —algo que a Flórida não tem— o que significa que a mudança ajudará Bezos a economizar centenas de milhões de dólares em impostos.