Entenda o que é a Antaq, reguladora dos serviços aquaviários no Brasil

São Paulo

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), criada em 2001 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, é responsável por regular, supervisionar e fiscalizar esses serviços de transporte —o que engloba vias por mar, rios, lagos—, além do uso da infraestrutura dos portos.

O transporte de cargas e pessoas por essas vias é controlado também é controlado pela agência, que precisa garantir a economia e segurança dessas travessias.

De acordo com a legislação, a agência deveria ter 470 servidores no seu quadro. Atualmente, ela possui 335 profissionais, um déficit de 135 vagas.

Navio navega no estuário de Santos, no litoral de São Paulo, em direção à saída do canal - Eduardo Knapp - 11.abr.24/Folhapress

Desde 2017, ano apontado como o pico no número de servidores do quadro da agência, foram 54 baixas, em um universo de, na época, 389 servidores. Boa parte das saídas é de funcionários atraídos por oportunidades em outros órgãos públicos ou no setor privado.

Seu orçamento atual, de acordo com os dados do portal da Transparência do governo federal, é de R$ 289,08 milhões.

ENTENDA A AGÊNCIA

O que é: Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária.

Atribuições: Garantir a economia e segurança na movimentação de pessoas e bens pelas vias aquaviárias brasileiras, além de mediar conflitos de interesses para impedir situações que configurem competição imperfeita ou infrações econômicas.

Criação: 2001, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Orçamento: R$ 289,08 milhões (dados do portal da Transparência do governo federal).

Servidores: 335.

