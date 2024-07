Meta avalia comprar até 5% das ações da Ray-Ban

Bloomberg

A Meta está negociando para comprar uma participação minoritária na fabricante dos óculos de sol Ray-Ban, enquanto a proprietária do Facebook intensifica sua investida nos óculos inteligentes.

A dona do Facebook cogita ter entre 3% a 5% das ações no grupo de óculos de luxo, que estaria avaliada em cerca de 4,5 bilhões de euros (R$ 27,3 bilhões), segundo pessoas familiarizadas com as discussões, que pediram para não serem identificadas. Porém as fontes ouvidas não garantem que o investimento será feito.

Meta cogita comprar de 3% a 5% das ações da Ray-Ban - Benoit Tessier/Reuters

Um porta-voz da Meta não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da EssilorLuxottica, empresa que fez o óculos inteligentes Ray-Ban-Meta, recusou-se a comentar também.

Ao adquirir uma participação na EssilorLuxottica, o gigante das redes sociais aprofundaria sua parceria com a maior empresa de óculos do mundo. Presumivelmente, também ganharia mais influência sobre um negócio que é fundamental para seus esforços em realidade virtual e aumentada e fortaleceria sua posição contra rivais.

A Snap tem testado óculos de realidade mista há anos, enquanto a Apple lançou o Vision Pro no início deste ano. Até agora, os consumidores não adotaram essas tecnologias em massa.

Após a divulgação da negociações, as ações da EssilorLuxottica subiram 2,3%, para 194,20 euros na manhã desta quinta, enquanto a Meta valorizou 1,1%, para US$ 467,27.

Esta não seria a primeira empresa na qual a Meta teria uma participação. Há quatro anos, o gigante das redes sociais anunciou a aquisição de 10% das plataformas Jio, da Reliance Industries, tornando-se seu maior acionista minoritário com um investimento de US$ 5,7 bilhões.

A Meta investiu também fortemente no metaverso, que Zuckerberg saudou como a próxima grande revolução da computação após os telefones móveis. A empresa mudou seu nome de Facebook para Meta anos atrás para sublinhar a dedicação ao conceito.

"A Meta provavelmente está dobrando sua aposta no setor e óculos inteligentes com sua nova participação na EssilorLuxottica, dado que não possui a plataforma de hardware como é o caso com o Oculus VR", avaliaram Mandeep Singh e Nishant Chintala, analistas seniores de tecnologia da Bloomberg Intelligence.