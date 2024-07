Financial Times

Prever resultados políticos nos EUA é uma profissão muito mais arriscada do que prever o mercado de ações do país. Agora tente fazer ambos, ou seja, prever o resultado das próximas eleições presidenciais e congressuais e o impacto resultante das mudanças políticas na economia e nos mercados financeiros.

Vamos tentar, mas vamos limitar o exercício ao que os próximos quatro anos podem ser se Donald Trump retornar à Casa Branca para um segundo mandato. Isso parece cada vez mais provável após o primeiro debate presidencial entre Trump e Joe Biden.

Ex-presidente dos EUA Donald Trump em evento de campanha em Chesapeake, na Virgínia - Brendan McDermid - 28.jun.24/Reuters

A reação inicial dos principais mercados financeiros foi relativamente contida. A mudança mais notável foi nos mercados de títulos, onde o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu cerca de 0,2 pontos percentuais para 4,48%, enquanto o rendimento do título de dois anos subiu pela metade. Assim, a curva de rendimento "desinvestiu" ligeiramente, presumivelmente porque os investidores de títulos descontaram a perspectiva de que, sob Trump 2.0, os déficits federais poderiam ser maiores, a economia poderia ser mais forte e a inflação poderia ser mais alta.

Isso porque Trump, se eleito, provavelmente renovará e até aumentará seus cortes de impostos de 2017, que expiram no final de 2025. As expectativas mais otimistas para a economia aparecem, apesar do risco de novas tensões comerciais com a China. Trump está propondo aumentar as tarifas em 60% sobre as importações do país (e em 10% sobre todas as outras importações dos EUA).

Muitos investidores temiam que as políticas de Trump durante seu primeiro mandato tivessem consequências econômicas e financeiras adversas. No entanto, o PIB real aumentou 8,5% para um recorde do quarto trimestre de 2016 ao quarto trimestre de 2019, logo antes da pandemia. Durante o mesmo período, a inflação de preços ao consumidor permaneceu contida em torno de 2%. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos começou e terminou este período pré-pandêmico em torno de 2%. O S&P 500 subiu cerca de 50% do final de 2016 até o final de 2019.

Poderia um resultado tão benigno se repetir sob Trump 2.0? Certamente é possível. As políticas adotadas pela Casa Branca podem ter um impacto importante na economia e nos mercados financeiros. No entanto, essas políticas são frequentemente ajustadas durante o processo de promulgação em lei pelo Congresso.

Se os Republicanos vencerem a Casa Branca e ambas as casas do Congresso, as políticas de Trump são menos propensas a serem diluídas pelo processo político. Atualmente, isso é difícil de prever dadas as incertezas políticas, especialmente se os principais doadores do Partido Democrata desviarem mais de seus fundos para vencer as eleições congressuais em vez da Casa Branca após o desastroso debate de Biden.

Mas tenha em mente que a economia dos EUA não é impulsionada exclusivamente pela formulação de políticas de Washington. Cada vez mais, a economia dos EUA tornou-se impulsionada pela tecnologia e industrialmente diversificada, com um espírito empreendedor excepcional. Mais da metade dos gastos de capital é em tecnologia. Os gastos empresariais em software e pesquisa e desenvolvimento estão em um nível recorde. Os mercados de capitais dos EUA fornecem financiamento amplo para startups e inovações.

A economia dos EUA tornou-se menos sensível às taxas de juros. No ano passado, mostrou sinais de um renascimento do crescimento da produtividade que provavelmente continuará até o final da década. Estes são todos desenvolvimentos positivos para os lucros corporativos, que devem impulsionar o mercado de ações para novas altas ao longo do restante da década.

Na verdade, Washington pode interferir menos na economia nos próximos anos, especialmente se Trump, que tende a favorecer a desregulamentação dos negócios pelo governo, for reeleito. Ele teria mais liberdade para seguir tal curso depois que a Suprema Corte reduziu significativamente o poder das agências reguladoras federais de interpretar leis vagas aprovadas pelo Congresso. Trump certamente nomearia juízes e funcionários seniores da agência para reverter ou limitar o "Estado administrativo". Ele certamente facilitaria mais a produção de petróleo e gás nos EUA, o que ajudaria a manter a inflação sob controle.

A história mostrou que ao longo do tempo, a economia e o mercado de ações dos EUA se saíram bem, não importa quem está na Casa Branca. Isso não significa que Trump 2.0 seria livre de riscos. Os dois grandes riscos sob uma administração Trump seriam: 1) uma guerra comercial que deprime o crescimento global e revive a inflação; 2) déficits federais crescentes que causam uma crise da dívida. No entanto, o sistema de freios e contrapesos políticos da América continua a funcionar para moderar as políticas extremas de quem está na Casa Branca.