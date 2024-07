Títulos do Tesouro dos EUA sobem conforme mercados avaliam desistência de Biden

Financial Times

Os rendimentos do dólar e dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos caíam nesta segunda-feira (22) após a decisão de Joe Biden de abandonar a corrida presidencial, enquanto os investidores reavaliavam as posições de "Trump Trade" que construíram nas últimas semanas.

A expressão ligada ao ex-presidente presume que suas propostas de políticas tributárias em uma possível vitória nas eleições aumentariam os lucros das empresas e, ao mesmo tempo, prejudicariam a saúde orçamentária de longo prazo do país.

À medida que os mercados abriam nesta manhã à luz das notícias de que Biden não buscaria a reeleição, o dólar era negociado 0,1% mais baixo em relação a uma cesta de moedas rivais.

Os títulos do Tesouro dos EUA, também chamados de Treasuries, subiam, puxando o rendimento de 10 anos 0,01 ponto percentual para baixo, para 4,23%, refletindo novas incógnitas no contexto da corrida presidencial.

Crescente confiança em uma vitória do ex-presidente Donald impulsionou ativos considerados seguros nas últimas semanas, incluindo ouro e Bitcoin - SPENCER PLATT/Getty Images via AFP

"Nas próximas semanas, acho que haverá mais ruído do que sinalizações para os mercados no que diz respeito a política", disse Ray Attrill, codiretor global de estratégia de câmbio estrangeiro no National Australia Bank, em Sydney.

"Isso significa que a economia dominará? Não sei. Acho que tudo isso provavelmente contribui para um pouco mais de indecisão nos mercados do que temos visto no último mês."

A crescente confiança em uma vitória do ex-presidente Donald —que Stefan Koopman, estrategista sênior de macroeconomia do Rabobank, disse que provavelmente levaria à "desregulamentação, cortes de impostos e aumento dos gastos fiscais"— impulsionou ativos considerados seguros nas últimas semanas, incluindo ouro e Bitcoin.

Os agentes financeiros passaram a precificar uma chance maior de políticas favoráveis a criptomoedas, tensões geopolíticas crescentes e inflação mais forte nos EUA, como efeitos do "Trump Trade".

Os Treasuries de longo prazo foram atingidos nas últimas semanas, com os investidores apostando que as políticas de corte de impostos seriam inflacionárias e ruins para os títulos de renda fixa. O impacto, porém, foi turvado pelas crescentes expectativas de um corte na taxa de juros do Federal Reserve conforme a inflação cai.

No entanto, pequenos movimentos no início desta segunda no preço de ambos os ativos —o Bitcoin avançou 0,4% enquanto o ouro subiu 0,1%, para US$ 2.402 por onça troy— bem como nos rendimentos dos títulos do Tesouro e do dólar, sugerem que os investidores permaneceram cautelosos sobre desfazer suas posições recentemente construídas, disse Koopman.

O "cenário-base" continua sendo uma vitória de Trump em novembro. No entanto, os mercados de previsão mostram que as chances de vitória do republicano caíram ligeiramente no último domingo, quando Biden oficialmente apoiou a vice-presidente Kamala Harris após desistir da corrida pela reeleição.

Em nota aos clientes, Stuart Kaiser, chefe de estratégia de negociação de ações dos EUA no Citigroup, disse que a decisão de Biden é um "vento contrário para as negociações de Trump" e "adiciona um prêmio de incerteza às datas da Convenção Nacional Democrata em agosto".

Com isso, aproximam as "probabilidades de volta ao nosso cenário base de 50/50" para o resultado da eleição.

Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% antes da abertura de Wall Street. As ações europeias se recuperaram de uma série de perdas na semana passada, com o Stoxx Europe 0,6% mais alto no início do pregão.

Na Ásia, o índice Nikkei 225 caiu 1,3%. Os traders disseram que quedas semelhantes de 1,4% no Kospi da Coreia do Sul e 0,7% no S&P/ASX 200 da Austrália provavelmente seriam o efeito de fundos cortando posições construídas nas últimas semanas em torno das expectativas de uma clara vitória de Trump. O iene foi negociado em uma faixa estreita em cerca de ¥ 157,5 por dólar.

No Japão, ações da indústria de defesa, como Mitsubishi Heavy, IHI e Japan Steel Works, recentemente dispararam para máximas em vários anos em uma aposta de que uma vitória de Trump e uma era de isolacionismo dos EUA forçariam aliados como Tóquio a gastar mais em equipamentos militares. Essas mesmas ações caíram acentuadamente na segunda-feira, com a construtora naval IHI liderando os declínios com uma queda de 3,7%.

Os frequentes apelos de Trump por tarifas para proteger os fabricantes dos EUA geraram algumas preocupações dos investidores sobre as empresas que provavelmente serão afetadas, mas também forneceram um impulso para os grupos asiáticos com fortes bases de fabricação nos EUA.

"O quadro geral é que os investidores provavelmente ainda veem Trump com uma vantagem, então, em termos de mercado, esta não é uma grande mudança na narrativa. Os mercados asiáticos certamente vão tomar muito de sua direção sobre isso do 'mercado-mãe' nos EUA", disse Takeo Kamai, chefe de serviços de execução da CLSA Securities em Tóquio.