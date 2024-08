Banco Mundial emite US$ 225 mi em título vinculado ao reflorestamento da Amazônia

Nova York | Reuters

O Banco Mundial emitiu US$ 225 milhões em título de nove anos vinculado ao reflorestamento na Amazônia, informou a instituição financeira global nesta terça-feira (13).

Segundo o banco, essa foi sua maior emissão de um "outcome bond", situação em que a instituição garante o título, eliminando riscos para o investidor relacionados ao montante principal.

O título de 2033 oferece a investidores um retorno vinculado à criação de unidades de remoção de carbono a partir de iniciativas de reflorestamento na floresta amazônica brasileira, disse o banco.

Área desmatada próxima a vila de Alter do Chão, no Pará - Pedro Ladeira - 9.set.2022/Folhapress

O Banco Mundial disse que essa emissão marca o primeiro título a vincular os retornos financeiros dos investidores à remoção de carbono, uma diferença em relação a acordos anteriores vinculados à venda de créditos de carbono provenientes de emissões evitadas.

Cerca de US$ 36 milhões serão direcionados a apoiar as atividades de reflorestamento da Mombak, empresa brasileira que trabalha com proprietários de terras para replantar espécies de árvores nativas na Amazônia. Separadamente, a Microsoft concordou em comprar unidades de remoção de carbono.

No título, o principal é 100% protegido e os US$ 225 milhões arrecadados serão usados para apoiar iniciativas de desenvolvimento sustentável do Banco Mundial em todo o mundo, informou a instituição.

A emissão tem um retorno anual mínimo garantido de cerca de 1,7% e de até 4,3% se os projetos tiverem o desempenho esperado, de acordo com o Banco Mundial.

"Conforme demonstrado pelo nível histórico de participação na transação de hoje, investidores privados estão ansiosos para conectar seu retorno financeiro a resultados positivos de desenvolvimento na região amazônica", disse Jorge Familiar, vice-presidente e tesoureiro do Banco Mundial.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"Com essa maior emissão de um outcome bond já feita, continuamos a ser encorajados pelo crescente interesse na estrutura, bem como pela lista ampliada de setores apoiados."

O título, emitido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, vencerá em 31 de julho de 2033. A liquidação está programada para 20 de agosto.