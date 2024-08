Vendas no varejo caem 1% em junho com retração nos supermercados

Reuters

As vendas no varejo brasileiro recuaram mais do que o esperado em junho na comparação com maio, após cinco meses de alta, sob o impacto de uma retração no comércio de hiper e supermercados, mostraram dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (14).

A queda foi de 1% na comparação com o mês anterior, em dado livre de efeitos sazonais. Frente a junho do ano passado, as vendas cresceram 4%. O desempenho veio abaixo do estimado por economistas em pesquisa da Reuters, de baixa de 0,2% na comparação mensal e avanço de 5,5% sobre um ano antes.

Vendas no supermercados caem e puxam queda no varejo em junho - Folhapress/Zanone Fraissat

O IBGE ainda revisou a alta de maio para um crescimento de 0,9%, ante 1,2% informado há um mês.

As vendas de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo —grupo que concentra a maior parte da atividade do comércio— caíram 2,1% em junho sobre maio. Considerando apenas as vendas de super e hipermercados, a queda foi de 2,7%.

O gerente da pesquisa do IBGE, Cristiano Santos, destacou o impacto no mês de um "efeito rebote", com uma retração natural das vendas após forte crescimento no período anterior.

No semestre, o volume de vendas acumulou alta de 5,2% sobre o mesmo período de 2023. Em 12 meses, a alta foi de 3,6%.

No chamado comércio varejista ampliado, que inclui veículos motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, houve aumento de 0,4% nas vendas em junho sobre maio, na série com ajuste sazonal.