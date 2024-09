Ações da empresa de mídia de Trump desabam 74% em seis meses

Nova York | The New York Times

As ações da empresa de mídia social de Donald Trump, ex-presidente dos EUA e atual candidato à presidência, caíram tanto que seu valor de mercado, que já foi de US$ 6 bilhões (R$ 33,7 bilhões), agora vale cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,2 bilhões).

O preço das ações do Trump Media & Technology Group fechou a US$ 16,98 (R$ 95,44) na quarta-feira (4), uma queda de mais de 74% em relação ao pico que atingiu em março, após a fusão da Trump Media com uma empresa de fachada de capital aberto.

Trump é o maior acionista individual da Trump Media, a empresa-mãe da Truth Social, possuindo 115 milhões de ações —uma participação de aproximadamente 60%.

Donald Trump participa de ato em campanha eleitoral nos Estados Unidos - Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

A queda no preço dos papéis da empresa acelerou nas últimas semanas à medida que a campanha presidencial esquentou e a vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, ultrapassou Trump por uma margem pequena na maioria das pesquisas eleitorais.

As ações da Trump Media frequentemente sobem e caem de acordo com a percepção dos investidores sobre o desempenho de Trump na corrida presidencial. Em 15 de julho, por exemplo, os papéis chegaram a subir 30%, dois dias após o ex-presidente ser alvo de um atentado durante comício na Pensilvânia.

As ações também estão caindo em antecipação a uma data crucial —o término de um bloqueio contratual que impediu Trump de vender qualquer uma de suas ações. Mas em 19 de setembro, ele e outros investidores iniciais poderão começar a vender ações, o que poderia reduzir ainda mais o preço das ações da Trump Media.

Os papéis da Trump Media agora estão sendo negociadas abaixo do preço de US$ 17,50 que a empresa com a qual se fundiu, a Digital World Acquisition Corp., tinha no início do ano. Em janeiro, os investidores começaram a comprar ações da Digital World em antecipação à conclusão da fusão.

Quando a negociação foi concluída em 25 de março, as ações da Digital World haviam subido para quase US$ 40, e atingiram o pico dois dias depois, acima de US$ 66. Mas as ações, mesmo no nível atual, ainda são negociadas a uma avaliação altíssima, dado que a Trump Media está perdendo dezenas de milhões de dólares a cada trimestre, e a Truth Social está arrecadando receitas publicitárias modestas.

Muitos dos acionistas da Trump Media são investidores individuais e apoiadores do ex-presidente que originalmente compraram ações da Digital World após as duas empresas anunciarem planos de fusão em outubro de 2021. Alguns compraram quando as ações da Digital World estavam sendo negociadas perto de US$ 90 na onda inicial de entusiasmo em torno do acordo.