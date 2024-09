Batalha estilo 'Succession' da família Murdoch ganha novo capítulo na próxima semana

Londres e Nova York | Financial Times

O futuro da dinastia midiática Murdoch, um poderoso império que moldou a política conservadora no mundo de língua inglesa por décadas, está prestes a ser decidido em um local improvável: um tribunal de sucessões discreto em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

É nesse tribunal que Rupert Murdoch, 93 —ao lado do filho mais velho, Lachlan— está prestes a enfrentar três outros filhos: James, Elisabeth e Prudence.

Murdoch quer mudar os termos do trust familiar irrevogável (sociedade para proteção de patrimônio) que ele criou em 1999. O termo concede aos quatro filhos igual poder de voto sobre os negócios da família após sua morte.

Rupert Murdoch assistindo a final masculina de tênis do US Open - Mike Segar - 10.set.2017/Reuters

As filhas mais novas de Murdoch, Grace e Chloe, frutos de seu terceiro casamento, estão fora da disputa.

Esse é o mais recente movimento do titã da mídia para definir o futuro de seus veículos de notícias, que incluem Fox News, The New York Post e The Wall Street Journal, nos Estados Unidos, e The Sun e The Times, no Reino Unido.

Em setembro de 2023, ele passou o controle de suas empresas de capital aberto —Fox e News Corp— para Lachlan e anunciou sua semiaposentadoria.

Mas Murdoch também se moveu para reformular a sociedade familiar e garantir que Lachlan, que tem as mesmas visões políticas de seu pai, tenha o controle total do poder de voto e da tomada de decisões na companhia após sua morte, segundo várias pessoas próximas ao assunto. A sociedade possui grandes participações tanto na Fox quanto na News Corp.

O movimento pegou James, Elisabeth e Prudence de surpresa e os deixou furiosos. Uma pessoa próxima aos irmãos descreveu a situação como "totalmente inesperada".

James Murdoch, que está afastado de seu pai (em parte devido às suas visões políticas divergentes), há muito tempo tenta se unir às duas irmãs mais velhas na mudança da direção dos veículos de notícias da família depois da morte do pai.

Nunca ficou claro se Elisabeth ou Prudence se animaram com a ideia, dizem fontes familiarizadas com o assunto. Mas isso mudou quando seu pai os surpreendeu com a proposta de mudança da sociedade.

"James estava tentando reuni-los para formar um bloco. Isso foi o que irritou Rupert e Lachlan," diz uma pessoa que trabalhou com os Murdochs.

Agora, os dois lados da família estão prestes a se enfrentar na Justiça sobre as mudanças na sociedade irrevogável, projetada inicialmente para dificultar alterações ou revogações.

Os argumentos já foram feitos em volumosos arquivos secretos, e as audiências no tribunal estão marcadas para começar nesta segunda-feira (16). A tarefa de decidir se as mudanças propostas por Murdoch são de boa-fé e para o benefício de todos os seus filhos cabe ao comissário de sucessões.

Não é apenas a fortuna da família que está em jogo, mas também a futura direção das entidades globais de notícias que tiveram uma influência profunda na política dos EUA, do Reino Unido e da Austrália nos últimos 40 anos. A Fox News, em particular, serviu como guia da direita americana e desempenhou um papel fundamental na ascensão política de Donald Trump.

Observadores de longa data dizem que este pode finalmente ser o "fim de jogo" para uma dinastia cujo drama e divisões duraram várias décadas e ajudaram a inspirar a série de sucesso da HBO "Succession". Depois disso, as rupturas que dilaceraram a família podem ser elas mesmas irrevogáveis.

O casamento de Rupert em junho —seu quinto— teve a presença de Lachlan. Mas James, Elisabeth e Prudence estavam ausentes. "Não consigo imaginar que Lachlan e James terão qualquer relacionamento depois disso," diz um ex-funcionário de Rupert. "Em termos de família, isso pode ser o fim."

A batalha de alto risco está ocorrendo em total sigilo. Nevada há muito tempo é considerada favorável àqueles com grandes fortunas que buscam manter os procedimentos sucessórios em segredo, pois possui algumas das leis de confidencialidade mais rigorosas dos EUA.

Após uma nova atualização do ano passado, os curadores de Nevada não são nem mesmo obrigados a "fornecer uma conta [da condição financeira do trust] a uma pessoa que foi eliminada como beneficiária", muito menos ao público em geral.

Ativistas e uma coalizão de empresas de mídia têm pressionado por mais acesso público aos procedimentos, até agora sem sucesso.

Houve discussões sobre um acordo entre os Murdoch, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, com especulação entre investidores de que Rupert poderia entregar uma de suas peças de xadrez menos cobiçadas aos outros filhos, como a HarperCollins, como parte da luta para preservar a inclinação conservadora da Fox News sob Lachlan. "Rupert sempre esteve disposto a pagar o preço por algo que ele quer," observa o ex-funcionário.

Mas essas conversas não avançaram, e membros da família de ambos os lados estão prestes a comparecer ao tribunal na próxima semana, dizem as fontes.

Murdoch poderia argumentar no tribunal que disputas entre seus filhos trariam instabilidade, ou que mudar sua direção política poderia prejudicar sua popularidade e afetar financeiramente os negócios, tornando-se uma questão de interesse dos acionistas. "Eu quero ver o barco balançar? Não," diz um acionista da News Corp.

Se James e suas irmãs vencerem, outro acionista da News Corp especula que o patriarca poderia acabar vendendo ativos para evitar entregar o controle a eles. "O cara tem 93 anos e não fala com o filho. Por que ele simplesmente daria a ele esse vasto império midiático?", indaga o acionista.

Isso pode agradar a alguns investidores. Embora as ações da Fox e da News Corp tenham subido, respectivamente, cerca de 24% e 30% no último ano, os acionistas da News Corp há muito tempo agitam por mudanças, como vender partes do negócio.

Na última semana, o investidor ativista Starboard apresentou uma proposta para acabar com a estrutura que dá à família Murdoch o controle da News Corp, argumentando que o desacordo entre os filhos "representa um risco para os acionistas".

"Não há argumentos razoáveis para estender direitos de supervoto e controle de fato aos herdeiros de um fundador," disse Starboard em uma carta aos acionistas. A sociedade familiar de Murdoch possui cerca de 14% do capital da News Corp, mas controla 41% do poder de voto no grupo.

Magnata Rupert Murdoch (meio) em 2016 ao lado dos filhos Lachlan (esq.) e James (dir.), que hoje se enfrentam na Justiça, durante celebração do casamento de Murdoch com a ex-modelo americana Jerry hall - Leon Neal - 5.mar.2016/AFP

A batalha legal gerou conversas entre analistas e executivos rivais sobre se uma divisão do negócio ainda poderia ser uma maneira de resolver a disputa familiar, com partes sendo divididas entre os irmãos e até mesmo para outros investidores.

Qualquer movimento para separar ativos para os irmãos opositores seria complicado, de acordo com executivos de mídia rivais, dada a necessidade de aprovação dos acionistas.

A editora Axel Springer, de Mathias Döpfner, estaria interessada em títulos de jornais como The Wall Street Journal, caso fossem colocados à venda, dizem pessoas próximas.

Em resposta a um pedido de comentário do FT, um porta-voz do jornal forneceu uma rara declaração diretamente de Rupert Murdoch: "Dow Jones e The Wall Street Journal absolutamente não estão à venda. Não há absolutamente nenhuma verdade nesse boato infundado."

"Rupert sempre teve dificuldade em deixar qualquer coisa," diz uma pessoa que teve relações próximas com a família. "Esta é a tentativa de um senhor idoso de proteger a agenda de direita com a ajuda de um filho submisso."