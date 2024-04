Império de Rupert Murdoch deve mais US$ 63,4 mi em ações por escutas telefônicas ilegais

Londres | Financial Times

O império jornalístico de Rupert Murdoch no Reino Unido se envolveu em novos custos de mais de 51 milhões de libras (US$ 63,4 milhões, na cotação atual) por alegações feitas no escândalo de escutas telefônicas contra o jornal The Sun e o agora extinto News of the World, de acordo com contas anuais mais recentes.

Os custos do ano decorrentes da ação judicial em curso contra o grupo —que ainda enfrenta reclamações do príncipe Harry, bem como de celebridades como o ator Hugh Grant— caíram de 128 milhões de libras (US$ 159,2 milhões) no ano anterior, quando foi forçado a registrar provisões adicionais em suas contas.

No total, a News UK pagou cerca de 1 bilhão de libras (US$ 1,24 bilhão) em acordos e custas judiciais desde que o escândalo estourou, há mais de uma década. O grupo admitiu que as escutas telefônicas para obter histórias ocorreram no News of the World —levando ao encerramento do jornal, a um inquérito público e a uma investigação policial—, mas não no The Sun.

O empresário Rupert Murdoch, em foto de 2017. - AFP

Os custos significam que o News Group Newspapers, que publica o The Sun, registrou uma perda de cerca de 66 milhões de libras (US$ 82,13 milhões) no ano até julho de 2023, de acordo com contas apresentadas na Companies House. Os custos das reivindicações de hackers telefônicos são cobertos pela emissora norte-americana Fox sob os termos da divisão da News Corp e da 21st Century Fox.

O News Group Newspapers relatou um prejuízo operacional de 11 milhões de libras (US$ 13,6 milhões) depois que os custos relacionados a processos judiciais foram removidos, refletindo mudanças do Facebook para reduzir a cobertura de notícias, bem como um mercado publicitário mais difícil.

Entretanto, a TalkTV, o incipiente negócio televisivo de Murdoch, foi forçada a sofrer um impacto de cerca de 54 milhões de libras (US$ 67,19 milhões) no seu primeiro ano completo devido ao aumento dos custos operacionais.

A TalkTV, que está lutando para conquistar espectadores diante da concorrência acirrada da rede de TV de direita GB News, foi retirada dos canais de TV no início deste ano para um futuro apenas online.

A News UK Broadcasting, a empresa que fica acima do canal, gerou receitas de apenas 5,6 milhões de libras (US$ 6,9 milhões), embora este seja um aumento acentuado em relação aos 1,1 milhões de libras (US$ 1,36 milhões) do ano anterior.

As contratações pelo grupo quase duplicaram para 115 durante o ano, contribuindo para o aumento dos custos. Ainda não está claro quantos serão empregados da TalkTV, apenas online, e quais custos serão incorridos com a reestruturação do negócio.

Talksport Ltd –proprietária da Times Radio, Virgin Radio, Talksport e Talkradio– reportou um lucro de 8,6 milhões de libras (US$ 10,7 milhões).

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O Times e o Sunday Times, também parte do império mediático de Murdoch no Reino Unido, registraram lucro antes de impostos durante o ano, embora isto tenha representado uma queda dos 73,2 milhões de libras (US$ 91milhões) do ano anterior para 60,9 milhões de libras (US$ 75,7 milhões).

A Times Media, empresa operadora dos jornais, continuou a aumentar as assinaturas, para 565.000 no final de junho de 2023.



Pessoas próximas à News UK –que está acima das diversas empresas operacionais– disseram que as contas deste ano representaram uma semana a menos em comparação com o ano anterior.

Apontaram um mercado publicitário difícil e as pressões inflacionistas sobre os custos decorrentes dos salários, dos preços da energia e do papel de jornal, bem como o investimento contínuo, como razões para a queda dos lucros nos títulos.

No entanto, ao nível dos lucros consolidados antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a News UK contribuiu com um lucro para a empresa-mãe, a News Corp, cotada nos EUA, em 2023.