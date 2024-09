Feira terá 40 mil vagas de estágio; saiba como participar

São Paulo

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) reunirá 40 mil vagas de estágio em evento nos dias 12, 13 e 14 no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, na capital paulista. A feira Expo CIEE terá expositores de grandes empresas e instituições de ensino, bem como oficinas e mesas para ajudar o candidato a se preparar para o mercado de trabalho.

Com expectativa de receber 60 mil pessoas, a edição deste ano volta a ser presencial. Para participar, é necessário garantir o ingresso gratuitamente pelo site oficial.

Expo CIEE 2024 ocorre nos dias 12, 13 e 14 de setembro - Unsplash

Os estudantes poderão acessar os três principais espaços desta edição, na área "Vocação Profissional". Em "Construindo o seu LinkedIn", uma inteligência artificial irá ajudar a montar o perfil e tirar uma foto profissional para usar na plataforma. Depois, há uma "Simulação de Entrevista" online com psicólogos, também com uma inteligência artificial da ONG WadhWany Foundation.

Caso seja localizada uma vaga de acordo com o perfil e nível escolar dentre as oportunidades abertas durante a feira, o jovem será encaminhado para uma prova online. É possível sair do evento empregado.

No "Espaço Maker", os visitantes poderão conhecer as tecnologias e os projetos do mundo da robótica e no espaço de "Arena de Robótica", poderão participar de batalhas com seu próprio robô e concorrer a prêmios de R$ 3.000.

Estarão presentes no evento a Van do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), que dará suporte na emissão da carteira de trabalho digital e reunirá vagas da Prefeitura de São Paulo, e Carreta do Governo do Estado de São Paulo, unidade móvel com cursos focados na área de Inteligência Artificial.

Segundo o CIEE, todas as palestras terão acessibilidade e contarão com intérprete de libras. Os visitantes com deficiências ocultas poderão utilizar um adesivo com girassóis na credencial opcionalmente e haverá um espaço de descompressão para os visitantes com espectro autista.

Serão disponibilizados 10 transfers gratuitos, partindo da estação de metrô Portuguesa-Tietê, da linha 1-Azul até o Expo Center Norte, das 8h30 às 18h30.

O participante poderá receber um certificado ao final com 18 horas de conteúdo.

Como garantir o ingresso do Expo CIEE?

Acesse o site oficial: https://www.expociee.com.br/

Clique em "Inscreva-se aqui"

Quando a página carregar, preencha os campos com seus dados pessoais

Estes dados são obrigatórios para a identificação no evento, bem como para emissão dos certificados de participação nas palestras.