Samsung planeja demissões de até 30% em algumas divisões no mundo, diz agência

A Samsung está cortando até 30% de sua força de trabalho fora da Coreia do Sul, seu país-natal, em algumas divisões, disseram à Reuters três fontes com conhecimento direto do assunto.

A maior fabricante mundial de smartphones, TVs e chips de memória instruiu as subsidiárias em todo o mundo a reduzirem a equipe de vendas e marketing em cerca de 15% e a equipe administrativa em até 30%, afirmaram duas das fontes.

Samsung deve demitir até 30% de funcionários em todo o mundo, diz agência de notícias - Jung Yeon-Je/AFP

O plano será implementado até o final deste ano e terá impacto sobre os empregos nas Américas, Europa, Ásia e África, comentou uma das pessoas ouvidas. Seis outras fontes familiarizadas com o tema também confirmaram a redução global planejada do número de funcionários da Samsung.

Não está claro quantas pessoas serão demitidas e quais países e unidades de negócios serão mais afetados.

Em um comunicado, a Samsung informou que os ajustes na força de trabalho realizados em algumas operações no exterior são rotineiros e têm como objetivo melhorar a eficiência. A empresa disse que não há metas específicas para os planos, acrescentando que eles não estão afetando sua equipe de produção.

A Samsung empregava um total de 267,8 mil funcionários no final de 2023, e mais da metade, ou 147 mil, estavam em unidades fora da Coreia do Sul, de acordo com dados da companhia.

A fabricação e o desenvolvimento foram responsáveis pela maior parte desses empregos, e a equipe de vendas e marketing era de cerca de 25,1 mil, enquanto 27,8 mil pessoas trabalhavam em outras áreas, segundo os dados.

O "mandato global" sobre cortes de pessoal foi enviado há cerca de três semanas, e a operação da Samsung na Índia já estava oferecendo pacotes de indenização para alguns funcionários de nível médio que saíram nas últimas semanas, disse uma das fontes diretas.

A estimativa é que 1.000 empregados devem ser demitidos na Índia, acrescentou a fonte. A Samsung emprega cerca de 25 mil pessoas na Índia e enfrenta, no momento, uma greve por causa de salários que interrompeu a produção. O país rende à Samsung cerca de US$ 12 bilhões (R$ 67,15 bilhões) em receita anual.

Na China, a Samsung notificou sua equipe sobre os cortes de pessoal que devem afetar cerca de 30% dos funcionários da operação de vendas, informou um jornal sul-coreano neste mês.

GRANDES DESAFIOS

Os cortes de pessoal ocorrem no momento em que a Samsung enfrenta uma pressão cada vez maior em suas principais unidades.

O negócio de chips tem apresentado performance mais lenta do que o de seus rivais.

Em maio, a Samsung substituiu o chefe da divisão de semicondutores em uma tentativa de superar uma "crise de chips", já que busca alcançar a rival SK Hynix no fornecimento de microprocessadores de memória de alta qualidade usados em chipsets de inteligência artificial.

No mercado de smartphones premium, a Samsung está enfrentando uma forte concorrência da Apple e da Huawei e há muito tempo está atrás da TSMC na fabricação de chips por contrato.

Uma das fontes familiarizadas com os planos disse que os cortes de pessoal estão sendo feitos em preparação para uma desaceleração na demanda global por produtos de tecnologia, à medida que a economia global desacelera. Outra fonte comentou que a Samsung busca reforçar resultados financeiros por meio da redução de custos.

Uma das fontes disse que a Samsung teria dificuldade em demitir trabalhadores na Coreia do Sul por se tratar de uma questão politicamente sensível. O conglomerado Samsung Group, do qual a gigante dos eletrônicos é a joia da coroa, é o maior empregador do país e desempenha um papel fundamental em sua economia.