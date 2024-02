Artesãos transformam materiais do cotidiano, como vidro e latão, em joias

São Paulo

A Confederação Mundial de Joalheiros define como joia apenas acessórios feitos de materiais preciosos. Mas, na joalheria contemporânea, o ouro e a prata dão espaço para uma variedade de elementos do cotidiano, como o vidro, madeira e latão, que são transformados em peças valiosas pelas mãos de designers e artesãos.

A marca Ada Love produz peças que levam o vidro borossilicato como principal matéria prima, criando peças únicas que exploram o material e suas possibilidades - Lucas Seixas/ Folhapress

Segundo a professora de joalheria Camila Rossi, da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado), a ligação entre joias e metais preciosos vem de uma visão mais tradicional da joalheria. "No passado, as joias eram feitas de dinheiro. As primeiras moedas eram feitas com esses mesmos metais dos acessórios", explica.

Mas, para Rossi, o mercado contemporâneo é mais propício à criação e à criatividade. "Hoje, é possível vender uma joia de papel, dependendo de como é feito o branding da marca e de como o produto foi desenvolvido", conta.

No Studio Oco, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, os pingentes, anéis e pulseiras são confeccionados a partir de restos de madeiras nobres. "Eu transformo resíduos que seriam descartados em peças com alto valor agregado e dou uma segunda vida a eles", afirma o proprietário, João Paulo Scigliano.

O designer, geógrafo de formação, prestava consultorias em cidades no interior do Pará quando decidiu aprender a manipular o material, que era coletado em serralherias na região. "Na oficina de um colega artesão, comecei a tornear madeira, depois aprendi a marchetaria, aí fui para as joias", diz.

Um tempo depois, transformou a atividade em negócio. Hoje, é ele quem toca todos os processos de produção das joias, do desenho à venda. Em épocas festivas, quando a demanda é maior, conta com o auxílio de parceiros para a fabricação das peças, que custam entre R$150 e R$350 e são vendidas principalmente em feiras.

As principais matérias-primas das peças da Ada Love são o vidro borossilicato e a prata

Na Ada Love, de São Paulo, o principal insumo é o vidro. "Sinto que é um material com que posso me expressar melhor, ter uma resposta mais imediata e fazer um volume de joias muito maior", conta Mariana Genoveze, que criou a marca em 2022.

Para aprender a fazer as joias, a designer estudou a técnica fora do Brasil. Parte dos materiais utilizados —o bulbo e a vareta de vidro borossilicato colorido, mais resistente que o vidro comum— também é importada. Os preços dos adornos variam entre R$ 345 e R$ 1.253. Em meses mais movimentados, a joalheria chega a vender dez itens.

Já André Caperutto, da Caperutto Jewelry, em São Paulo, utiliza materiais como madeira, inox, latão e cobre na produção das peças, que custam de R$ 130 a R$ 1.920. "A ideia é explorar os materiais e ressignificá-los através do design. A qualidade do desenho é mais importante, independente do material que está sendo usado", afirma.

Hoje, a marca vende cerca de 30 a 40 joias por mês e o faturamento anual da marca, que lucrou já no primeiro ano, fica na casa dos R$ 60 mil.

O ateliê de Isabella Blanco, que leva seu nome, foi criado em 2009, em São Paulo, com o diferencial de usar peças antigas —que abarcam um período de 150 anos, desde meados do século 19 até o século 20— na produção das joias. "Eu faço uma reinterpretação de itens raros, que já tiveram uma função no passado e hoje estão parados em antiquários, e tento resgatá-los", explica.

"Eu sempre gostei de desenhar joias, mas como um hobby. Eu viajava pelo mundo para fazer reportagens, conhecer lojas, antiquários e entrevistar colecionadores. Aquilo foi me despertando uma vontade de fazer alguma coisa na área", conta Blanco, que já teve uma revista sobre colecionismo.

O investimento inicial foi de cerca de R$ 370 mil —a maior parte destinada à compra de matéria-prima (itens antigos, metais e pedras preciosas). Hoje, a marca conta com uma equipe de quatro pessoas, além de dois ourives terceirizados, e o faturamento fica próximo de R$ 500 mil por ano.

Segundo a designer, os preços dos adornos, que variam de R$1.180 a R$ 19.880, são estipulados pela percepção de valor dos clientes sobre o produto. Por mês, são vendidas cerca de 12 peças.

O caminho nem sempre é fácil

Genoveze trabalha no ramo da joalheria há sete anos, mas sente que foi difícil conseguir estabilidade. "É complicado entender como as pessoas vivem disso, porque eu sinto que acaba sendo uma coisa muito passada de pai para filho", diz.

A designer Mariana Genoveze busca explorar o vidro borossilicato e suas possibilidades na criação das peças - Lucas Seixas

Caperutto concorda que o universo da joalheria é restrito e difícil de adentrar. Com 26 anos de experiência na prática de bancada, o artista plástico decidiu estruturar a joalheria como uma marca há pouco mais de um ano.

"No início, eu não sabia como precificar minhas peças e vendia tudo bem barato. Eu fui percebendo que não tem como ser assim. Também estou aprendendo a me valorizar e entender que é um produto único, agora com o vidro mais ainda", conta a designer.

Juliana Segallio, consultora de negócios do Sebrae, explica que essa é uma questão recorrente na venda de produtos artesanais. "Isso acontece quando o empresário não identifica qual é o público correto para ele e oferece uma peça para um consumidor que não reconhece e não tem interesse por aquele objeto", diz.

"É legal que as ideias e os conhecimentos técnicos do empresário sejam usados para criar um diferencial na proposta de valor da marca, que deve estar encaixada com uma demanda identificada no mercado", acrescenta Segallio.