França condena adolescentes que praticavam bullying contra colega que se matou

Paris | AFP

Quatro adolescentes foram condenados pela Justiça da França por ofenderem um colega gay que se suicidou. O caso comoveu o país e vem levantando debates sobre o combate ao bullying nas escolas.

Lucas, 13, deixou na cidade de Golbey, no nordeste francês, um bilhete no qual manifestava o desejo de pôr fim à sua vida. Após o suicídio, os familiares do adolescente denunciaram que ele sofria assédio e bullying de seus colegas na escola. Segundo testemunhas, ele era alvo de insultos homofóbicos.

Familiares e amigos de Lucas fazem ato em homenagem ao adolescente em Épinal, na França - Jean-Christophe Verhaegen 5.jun.23/ AFP

A condenação foi determinada na segunda (5) em um tribunal de menores na região de Épinal. O juiz considerou os adolescentes culpados de assédio, mas sem responsabilizá-los pelo suicídio de Lucas.

A pena será anunciada em 22 de janeiro de 2024, e os adolescentes podem pegar até 18 meses de prisão. A sentença poderia chegar a cinco anos caso o bullying fosse vinculado ao suicídio. Após o veredicto, a mãe de Lucas expressou alívio. "Queria que meu filho fosse reconhecido como vítima de bullying. É tudo o que devo a ele. Essa é a minha luta agora", afirmou.

Familiares e amigos organizaram um ato em homenagem ao adolescente na segunda.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Diante da repercussão, o governo francês prometeu aumentar as ações de conscientização para combater o bullying escolar. A tragédia com Lucas não foi a única neste ano. Em 29 de abril, uma criança de 10 anos se suicidou perto de Lyon, no sudeste francês, também em razão de bullying, segundo seus pais. Em 12 de maio, Lindsay, 13, se matou em Vendin-le-Vieil, no norte do país, pelo mesmo motivo.

O ministro da Educação, Papa Ndiaye, expressou solidariedade aos pais de Lucas e se reuniu com os familiares de Lindsay, cuja mãe o acusou de "não ser sincero" nos esforços de combate ao suicídio.

Em fevereiro, em outro caso que chocou o país, um aluno de 16 anos esfaqueou e matou uma professora em uma escola particular em Saint-Jean-de-Lu, a cerca de 780 km de Paris. O estudante foi detido, e as autoridades consideram a possibilidade de transtornos psiquiátricos como explicação para o crime.

No Brasil, o número de suicídios de jovens cresceu nos últimos anos. De 2016 para 2021, a taxa de mortalidade por cem mil pessoas relacionada a essa causa aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos (de 0,92 para 1,33) e 49,3% na de 15 a 19 anos (de 4,40 para 6,56). Os dados foram divulgados em outubro passado pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde.

SINAIS DE ALERTA GERAIS SOBRE SUICÍDIO

Falar sobre querer morrer, não ter propósito, ser um peso para os outros ou estar se sentindo preso ou sob dor insuportável

Procurar formas de se matar

Usar mais álcool ou drogas

Agir de modo ansioso, agitado ou irresponsável

Dormir muito ou pouco

Se sentir isolado

Demonstrar raiva ou falar sobre vingança

Ter alterações de humor extremas

PARA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES

Mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos

Piora do desempenho na escola ou em outras atividades

Afastamento da família e de amigos

Perda de interesse em atividades de que gostava

Descuido com a aparência

Perda ou ganho inusitado de peso

Comentários autodepreciativos persistentes

Pessimismo em relação ao futuro, desesperança

Comentários sobre morte, sobre pessoas falecidas e interesse por essa temática

Doação de pertences que valorizava

O QUE FAZER