Ditador da Nicarágua chama Zelenski de nazista e ataca União Europeia

Manágua | AFP

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, criticou a União Europeia nesta quarta-feira (19) pela insistência do bloco para que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, participasse da cúpula com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), evento concluído na terça (18) em Bruxelas, na Bélgica.

Ortega chamou Zelenski de nazista e fascista. "Nesta reunião da União Europeia com a Celac, queriam incluir o fascista, o presidente nazista da Ucrânia", disse ele durante discurso de celebração dos 44 anos da Revolução Sandinista, que derrubou a ditadura de Anastasio Somoza.

O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, durante ato para comemorar o 44º aniversário da Revolução Sandinista, em Manágua - Cesar Perez - 19.jul.23/Divulgação Governo da Nicarágua via AFP

O discurso se assemelha aos argumentos dados pelo presidente russo, Vladimir Putin, para invadir o país vizinho. O líder do Kremlin alega que seria preciso "desnazificar a Ucrânia". Especialistas, por sua vez, afirmam que o país, assim como tantos outros, tem células neonazistas, mas que isso não significaria que seu governo tem esse viés.

O encontro Celac-UE reuniu líderes dos 33 países da América Latina e do Caribe e 27 da UE e terminou com uma declaração que expressa preocupação com a Guerra da Ucrânia, mas sem referência à Rússia.

O texto final recebeu o apoio de 59 participantes, sendo que a Nicarágua foi a única nação que se recusou a assinar o parágrafo. O país é um dos sete que, em fevereiro, votaram contra resolução da ONU que exigia a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Ortega criticou as sanções impostas pelo Ocidente. "Propusemos que fosse redigido o acordo para pedir o fim da política de agressões, das sanções contra Cuba, em primeiro lugar, mas também Venezuela e Nicarágua, mas não aceitaram incluir isso."

Ainda que o texto final da cúpula não tenha feito menção a esse fator, uma declaração separada de Brasil, Argentina, Colômbia, França e UE que pedia eleições justas em Caracas pediu também o fim das sanções contra o regime liderado por Nicolás Maduro —Manágua também não foi contemplada nesta discussão.

No evento desta terça-feira, Ortega ainda elogiou o ex-ditador líbio Muammar Gaddafi. No controle da Líbia por 42 anos, ele foi assassinado em 2011 em um desfecho da Primavera Árabe, onda de protestos que ocorreu no Oriente Médio e no Norte da África.

"Não podemos esquecer Gaddafi, que nos deu solidariedade incondicional", afirmou, antes de acrescentar que os EUA e seus aliados europeus "destruíram a Líbia".

Ortega liderou o governo sandinista na década de 1980 e retornou ao poder em 2007. Junto a sua esposa, Rosario Murillo, capitaneou uma guinada autoritária no país.

Milhares de simpatizantes do regime participaram desde a noite de terça (18) de uma vigília que terminou na madrugada desta quarta-feira com fogos de artifício em celebração ao aniversário do fim da ditadura Somoza no país, encerrada em 19 de julho de 1979.

Em março, um relatório publicado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU fez duras críticas à repressão capitaneada pelo regime Ortega-Murillo. O estudo disse que as ações da ditadura configuram crimes contra a humanidade.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

À época, o líder da equipe, o pesquisador Jan-Michael Simon, comparou as ações da ditadura com o nazismo. "O uso do sistema de Justiça contra oponentes políticos da maneira que é feito na Nicarágua é exatamente o que o regime nazista fez", afirmou.

A Nicarágua é alvo de sanções da UE e dos EUA devido ao tratamento dado a opositores desde os protestos de 2018, quando uma mobilização contra uma reforma da Previdência catalisou protestos contra o regime e despertou repressão massiva. Ortega afirma que os protestos foram uma tentativa de golpe patrocinada por Washington.

Segundo a CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos), ao menos 355 pessoas foram mortas durante essas manifestações. Alguns ex-líderes sandinistas que participaram da revolução participaram dos protestos de 2018 e receberam sanções do regime, incluindo expatriação, perda de nacionalidade e confisco de bens.