Esquerda fica mais longe do poder na Espanha ao perder assento em contagem final

Votos de espanhóis que moram fora do país tiraram do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), do premiê Pedro Sánchez, uma cadeira do Parlamento que havia sido projetada com os resultados internos da eleição na semana passada. A nova configuração torna mais difícil uma coalizão de esquerda com maioria para eleger o candidato socialista.

Em eleição acirrada no último domingo (23), nenhum dos lados, de direita ou de esquerda, conseguiu maioria no Parlamento para formar o governo, e a disputa continua indefinida. A sigla ou a coalizão que conquistar mais da metade das cadeiras —ou 176 delas— vai escolher o próximo premiê. Se nenhum bloco alcançar o número, uma nova votação será realizada, e o vencedor se consagrará com maioria simples.

A apuração dos votos de mais de 233 mil espanhóis expatriados deu ao conservador PP (Partido Popular), de Alberto Feijóo, uma cadeira que havia sido concedida aos socialistas na apuração inicial. Segundo a contagem revisada de assentos, a direita hoje conta com 171 cadeiras do Parlamento, sendo que 137 do PP, 33 do ultradireitista Vox e uma da União do Povo Navarro.

Analistas disseram à agência de notícias Reuters que agora o PSOE vai depender do apoio dos partidos independentistas bascos e catalães para conseguir a vitória. Antes da apuração dos votos de espanhóis que vivem fora do país, o bloco de esquerda esperava alcançar 172 assentos legislativos, enquanto o PP e aliados só deveriam chegar a 170. Pela projeção que caiu por terra, Sanchez só tinha de garantir a abstenção dos parlamentares do partido Junts (Juntos pela Catalunha) para se eleger.

Partidos menores, alçados ao centro da disputa, dizem que não apoiarão o bloco de direita por rejeitarem o Vox, que defende políticas nacionalistas. Ao mesmo tempo, também não garantiram apoio à coalizão liderada por Sánchez.

Com a nova configuração, é provável que o atual premiê precise de pelo menos um voto dos Junts para vencer. "Isso tornará as coisas mais difíceis para Sánchez porque, se ele precisa de votos, dará ao Junts mais poder para exigir coisas em troca", disse Pablo Simon, analista da Universidade Carlos 3º, à Reuters.

Líderes do Junts impuseram como condições para apoiar Sánchez a realização de um referendo sobre a independência da Catalunha, além da anistia para todos os separatistas que enfrentam acusações relacionadas a uma consulta popular considerada ilegal em 2017.

Sánchez não pode entregar o desejado referendo, pois a Constituição em vigor na Espanha determina que plebiscitos em torno da independência de regiões autônomas são ilegais. A realização da consulta, portanto, exigiria uma mudança constitucional.

Após a divulgação da apuração dos votos de expatriados, líderes do bloco de direita manifestaram otimismo e reiteraram que Alberto Feijóo, o líder do PP, está determinado a negociar para formar maioria. "Feijóo quer governar para todos os espanhóis", disse Pedro Rollan, coordenador do PP, neste sábado.

Após um processo administrativo em agosto, espera-se que o rei Filipe 6º, depois de conversar com os partidos, apresente um nome ao Congresso para votação no Parlamento no início de setembro. Se não for alcançada a maioria absoluta na primeira votação, 48 horas depois haverá novo pleito, com possibilidade de vitória por maioria simples. Os 350 deputados poderão então votar "sim", "não" ou se abster.

O pleito do último domingo marcou a primeira vez na história espanhola recente em que a população votou durante o verão. Isso ocorreu porque, após o PSOE perder as eleições regionais em maio para o PP, o premiê Pedro Sánchez antecipou em quase quatro meses o pleito geral originalmente programado para 10 de novembro. A ideia do PSOE era conter um desgaste maior frente ao crescimento da direita e diminuir a possibilidade de que o PP continuasse crescendo.

O comparecimento às urnas, mesmo com temperaturas acima de 30º C, chegou a 70%, de um universo de mais de 37 milhões de espanhóis aptos a votar, acima dos 66% das eleições de 2019. Quase 7% dos eleitores votaram antecipadamente pelos correios.