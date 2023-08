Trump fez jogo ambíguo com a Fox News antes de recusar primeiro debate republicano

The New York Times

Em uma noite fresca de agosto no pátio lotado de seu clube privado em Nova Jersey, o ex-presidente Donald Trump levantou seu telefone para seus companheiros de jantar.

O principal candidato republicano estava jantando com um colaborador e colunista da Fox News, Charlie Hurt, quando uma ligação chegou de outro membro da equipe da Fox. O homem do outro lado da linha, Trump ficou encantado em mostrar a seus convidados, era Bret Baier, um dos dois moderadores do primeiro debate republicano na quarta-feira (23), de acordo com duas pessoas com conhecimento da ligação.

Foi o segundo jantar de Trump com a Fox naquela semana. Na noite anterior, ele havia recebido o presidente da Fox News, Jay Wallace, e a CEO da rede, Suzanne Scott, que haviam ido a Bedminster, Nova Jersey, na esperança de persuadir Trump a participar do debate. Baier estava ligando para ter uma ideia do pensamento mais recente do ex-presidente.

Tela na sede da Fox News, em Nova York, noticia indiciamento do ex-presidente Donald Trump, em junho - Michael M. Santiago - 13.jun.23/Getty Images via AFP

Por meses, a Fox vinha tentando convencer Trump de forma privada e pública. O ex-presidente continuava fazendo mistério, à sua maneira petulante característica. Mas mesmo enquanto se comportava como se estivesse ouvindo súplicas, Trump seguia um plano para sua própria programação ao debate.

O ex-presidente disse a seus assessores que decidiu não participar do debate e decidiu postar uma entrevista online com Tucker Carlson naquela noite. A entrevista com Carlson já foi gravada, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do evento.

Ofuscar o maior evento do ano da Fox já seria provocação suficiente. Mas uma entrevista com Carlson —que era o apresentador de maior audiência no horário nobre da Fox, que ainda paga seu contrato e com quem está em guerra— equivale a um tapa na cara da rede por Trump. A decisão é uma fonte potencial de irritação para a presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, que o instou reservadamente a comparecer, inclusive durante sua própria visita a Bedminster no mês passado.

O principal motivo de Trump para não comparecer ao debate, no entanto, não é animosidade pessoal em relação a McDaniel, mas um cálculo político grosseiro: ele não quer arriscar sua grande vantagem em uma corrida republicana que alguns próximos a ele acreditam que ele deve vencer para evitar a prisão.

Mas essa não é a única razão.

O relacionamento de Trump com a Fox —uma saga de longa duração que tem sido tanto lucrativa quanto, mais recentemente, extremamente custosa para a rede— é a outra questão que pesa em sua decisão sobre o debate, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas do presidente. Elas falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar em nome da campanha.

Seu ódio declarado pela Fox —e o rancor que ele frequentemente expressa em particular sobre o presidente da Fox Corp., Rupert Murdoch— se mistura com seu reconhecimento do poder de Murdoch e uma admissão relutante de que a rede ainda pode afetar sua imagem com os eleitores republicanos.

"Por que o [programa] Fox and Friends não mostra todas as pesquisas em que estou vencendo Biden, por muito?", Trump postou em seu site, Truth Social, desabafando sobre o programa matinal da rede. Ele acrescentou: "Além disso, eles mostram intencionalmente as piores fotos de mim, especialmente aquela grande 'laranja' com meu queixo puxado para trás. Eles acham que estão se safando de algo, mas não estão".

A equipe da Fox que trabalha no debate preparou dois conjuntos de planos para a noite de quarta-feira: um se Trump aparecer e outro se ele não aparecer. Baier falou com Trump pelo menos quatro vezes por telefone para expor seu argumento. Trump explicou sua relutância, mas sempre deixou a porta aberta para uma mudança tardia de planos, de acordo com as pessoas familiarizadas com as ligações.

Os executivos da Fox esperam que a audiência do debate de quarta-feira seja menor do que os recordes de 24 milhões que assistiram ao primeiro debate republicano em agosto de 2015, mesmo se Trump comparecer, embora sua presença certamente aumentaria o interesse.

"O presidente Trump é ouro em termos de audiência, e todos reconhecem isso", disse Steven Cheung, diretor de comunicações da campanha de Trump.

Baier, que ajudou a moderar o primeiro debate político de Trump em agosto de 2015 e já jogou golfe com ele, tem um relacionamento complicado com o ex-presidente.

Apresentador do debate de quarta-feira com Martha MacCallum, Baier entrevistou Trump em junho, um encontro que o ex-presidente chamou de "justo", mas depois reclamou que foi "hostil". Essa mudança de opinião veio depois que a cobertura da imprensa apontou o dano que Trump pode ter causado legalmente a si mesmo devido a suas respostas sobre assuntos relacionados a um dos processos federais contra ele.

Um porta-voz da Fox News, Irena Briganti, disse que a rede "aguarda com expectativa a realização do primeiro debate da temporada de primárias presidenciais republicanas, oferecendo aos telespectadores uma oportunidade incomparável de conhecer melhor as posições dos candidatos sobre uma variedade de questões, o que é essencial para o processo eleitoral".

Os principais conselheiros de Trump se opõem à sua participação no debate para evitar dar aos seus rivais a chance de se elevarem às suas custas e reduzir a grande diferença entre eles nas pesquisas.

Mas até o início desta semana passada, Trump ainda estava brincando reservadamente com a ideia de comparecer. Em uma conversa, Trump disse: "Talvez eu devesse ir", de acordo com uma pessoa com conhecimento da ligação.

O ex-presidente tem questionado recentemente seus confidentes sobre se ele deveria debater. Ele tem se fixado no ex-governador de Nova Jersey Chris Christie, que deverá ser seu crítico mais severo no palco. E ele expressou um desprezo particularmente intenso pelo ex-governador de Arkansas Asa Hutchinson que tem baixa popularidade nas pesquisas, sugerindo reservadamente que seria quase insultuoso compartilhar um palco com ele, de acordo com uma pessoa que falou com Trump.

Membros seniores da equipe do ex-presidente —Chris LaCivita, Jason Miller e Cheung— planejam comparecer ao debate. A campanha de Trump organizou a presença de apoiadores proeminentes, incluindo membros do Congresso, na "sala de imprensa" após o debate para defender o caso do republicano.

Mas até sexta-feira (18), Trump parecia ter perdido o interesse em comparecer ao debate, segundo pessoas próximas. E agora ele planeja tentar ofuscar o evento participando da entrevista com Carlson, embora o momento exato e a plataforma online onde isso deve ocorrer ainda não estejam claros.

Baier e MacCallum planejam fazer de Trump uma figura importante no programa de duas horas —esteja ele presente ou não.

A equipe da Fox preparou perguntas para fazer aos rivais de Trump sobre sua mais recente acusação criminal, emitida por júri na Geórgia. Eles também estão considerando integrar vídeos de Trump em suas perguntas, de acordo com pessoas familiarizadas com o planejamento.

As perguntas começarão imediatamente. Os candidatos não poderão fazer declarações de abertura. No entanto, eles terão 45 segundos para declarações de encerramento. Cada resposta será limitada a um minuto, com um som semelhante ao de um sino de recepção de hotel alertando os candidatos que seu tempo expirou. (A Fox aposentou o som de campainha semelhante a uma campainha de porta que usou nos últimos debates depois que ele fez alguns cães latirem.)

Ao contrário de quando Trump não foi a um debate da Fox em Iowa em janeiro de 2016, pouco antes das prévias no estado, a Fox teve mais tempo para se preparar para a ausência de Trump.

Este ano, o Comitê Nacional Republicano atualizou suas regras para exigir que os candidatos assinem um compromisso até 48 horas antes do debate, incluindo comprometimento de apoiar o candidato do partido, independentemente de quem seja, e de não participar de futuros debates não sancionados pelo comitê.

Trump não assinou o compromisso. Oficiais do comitê disseram às pessoas que nenhum candidato, incluindo Trump, será permitido no palco sem assiná-lo. Mas Trump está longe de ser honesto nessa questão. Ele já assinou um compromisso semelhante prometendo "acreditar geralmente" e "pretender apoiar os candidatos e plataforma" do Partido Republicano em 2024 para se qualificar para a cédula primária da Carolina do Sul, de acordo com um oficial da legenda no estado.