Israel tem o direito de se defender, mas até isso tem limites, diz Bachelet

Presidente do Chile por dois mandatos e ex-alta comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet diz à Folha que Israel ultrapassou claramente regras do direito humanitário com sua reação aos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em 7 de outubro.

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet durante sessão do Club de Madrid, associação que reúne ex-dirigentes de diversos países, em Brasília - Pedro Ladeira - 14.nov.23/Folhapress

Questionada sobre as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou que tanto o Hamas quanto Israel cometeram atos de terrorismo, Bachelet disse preferir o vocabulário da legislação internacional para descrever os episódios em razão de sua experiência na ONU. "Uso o termo crimes de guerra", afirma.

Bachelet concedeu a entrevista em Brasília, durante sessões do Club de Madrid, associação que reúne ex-presidentes e ex-primeiros-ministros de diferentes países. Ela disse que não comentaria o processo de referendo da nova Constituição no Chile porque ainda não se manifestou sobre o tema em seu próprio país.



No período em que a sra. foi presidente do Chile, Cristina Kirchner ocupou o poder da Argentina e Dilma Rousseff, do Brasil. Hoje, na América do Sul, apenas o Peru é governado por uma mulher. Vê um retrocesso na representatividade das mulheres na política?

O que notamos no geral é um retrocesso em um conjunto de áreas vinculadas à participação política das mulheres, mas de forma mais geral com os direitos das mulheres. A participação política das mulheres diminuiu quando vemos o número de chefes de Estado e governo no mundo. A proporção de mulheres nos Parlamentos [nacionais] alcançou 26,5% no início de 2023, o que significa uma leve alta de 4,2 pontos porcentuais desde 2015. Não é muito, porque no fundo é 0,5 [ponto] anual. Se essa tendência se mantiver, precisaremos de mais de quatro décadas para conseguir a igualdade de gênero nos Parlamentos.

Isso mostra que, apesar das leis de cotas que melhoraram a representação, ainda há diversos obstáculos para que as mulheres decidam participar da política. Entre eles, o fato de que uma mulher tem que escolher entre a sua vida privada, digamos, e sua vida pública. A mulher que se mete com política é muitas vezes castigada socialmente, porque é acusada de abandonar a família e os filhos. Os homens que se metem com política jamais recebem o mesmo tipo de acusação.

Quais políticas podem ser adotadas?

É preciso mais leis de cotas. Porque elas permitem que essas mulheres eleitas sejam vistas como modelos para que outras mulheres passem a participar da política. Segundo, é preciso trabalhar contra todos os obstáculos que as mulheres enfrentam para participar da política. É preciso apoiar a existência de salas de maternidade, se elas têm filhos pequenos, creches, além de outros tipos de redes de apoio.

Além disso, é preciso seguir trabalhando para assegurar que os partidos políticos reconheçam a importância das mulheres na política. Ou seja: que nos próprios partidos as mulheres estejam em cargos de direção, o que permite a elas impulsionar determinadas políticas de igualdade de gênero.

A América do Sul tem hoje um conjunto de líderes de ultradireita que praticam revisionismo histórico em relação às ditaduras militares no continente. Alguns exemplos são Bolsonaro, Javier Milei (Argentina) e José Antonio Kast (Chile). As direitas tradicionais estão sendo substituídas por forças radicalizadas?

Eu vejo [isso] como um fenômeno mundial. Houve uma irrupção de partidos e movimentos de extrema direita —que surgem dos partidos de direita e se radicalizam até a extrema direita. Isso é visível no Vox na Espanha; na AFD na Alemanha; no governo de Giorgia Meloni [na Itália]; no movimento de Marine Le Pen [na França]. Vemos o mesmo na América Latina, nos casos que você mencionou.

Acredito que existe uma tendência em direção à ultradireita, o que me preocupa muito. A direita mais democrática começa a radicalizar suas posturas por medo de ser ultrapassada por esses movimentos [de extrema direita] e terminar sem eleitores. Acho que é um grande risco para a democracia.

Há estudos que demonstram que os jovens na América Latina, na sua grande maioria, ainda acreditam na democracia, mas um grupo crescente de pessoas manifesta um descontentamento com ela e com a política.

Cada vez mais há jovens que dizem que um governo autoritário, se eficiente, seria bem-vindo. No meu país, há uma quantidade importante de jovens que dizem que [o general Augusto] Pinochet foi o melhor governante do Chile. Eles não tinham nascido na época da ditadura, não viveram o que ocorreu.

Em 2019, quando a sra. era alta comissária para direitos humanos da ONU, Bolsonaro fez declarações atacando seu pai, que foi torturado e morto pela ditadura de Pinochet. Como recebeu aquela fala?

Eu não ofendi nem insultei [Bolsonaro]. Aquilo me pareceu muito chocante, que ele tenha, sem me conhecer… ele podia ter a opinião que quisesse sobre mim, mas não é algo próprio de um presidente referir-se dessa maneira a um colega.

Aprendi uma coisa, não sei como se diz em português. Quando alguém é presidente, não pode permitir a si mesmo "gustitos" [expressão em espanhol que pode ser traduzida como agir a seu bel-prazer], você representa mais do que a si mesmo. Você está representando um país, não é um lutador de boxe.

O alto comissariado de direitos humanos atua no conflito israelo-palestino, entre outros temas. Qual é a sua avaliação sobre a eclosão da guerra entre Israel e o Hamas?

Primeiro, é totalmente condenável o que o Hamas fez, esse massacre. O sequestro também é uma prática que viola o direito internacional e humanitário.

Israel tem o direito de se defender, mas até esse direito tem limites. Há regras claras na guerra, regras internacionais de direitos humanos e de direito humanitário, que claramente foram ultrapassadas completamente com a resposta [de Tel Aviv] sobre Gaza.

Meu sucessor no Alto Comissariado [para direitos humanos da ONU, Volker Türk] assinalou com clareza que tanto o Hamas quanto Israel cometeram crimes de guerra. Todos nós estamos horrorizados de ver o que isso tem significado em termos de mortes. Lamentavelmente, nas guerras as vítimas fundamentais são mulheres e crianças, não os combatentes.

Sinto que é urgente um cessar-fogo. Não sei qual é o futuro de Gaza; quando vemos as imagens, os edifícios estão completamente destruídos. Na prática, o que está ocorrendo é que estão morrendo civis. É uma tragédia que me causa muita tristeza e desalento pela incapacidade do sistema multilateral de dar resposta a uma crise tão grave.

O presidente Lula disse que o Hamas e Israel cometeram atos de terrorismo. A sra. concorda?

Tendo sido alta comissária, minha tendência é usar a nomenclatura que se usa na legislação internacional. Por isso, uso o termo crimes de guerra.

Práticas tipificadas como crime de guerra De acordo com o Estatuto de Roma e as Convenções de Genebra Contra civis e hospitais Atacar intencionalmente a população civil ou propriedades que não sejam militares; causar danos que signifiquem consequências ambientais ou de saúde duradouras; deportar ou transferir de maneira forçada a população do território ocupado para outro lugar; destruir construções de saúde, religiosas, educacionais ou científicas; obrigar civis a servirem contra seu próprio país; praticar estupro, escravização sexual, prostituição forçada

Contra prisioneiros de guerra Obrigá-los a servir nas tropas do país em conflito com o seu; privá-los intencionalmente de direito a um julgamento justo; matar ou ferir um combatente que, tendo deposto as armas, rendeu-se

Contra pessoal e comboios humanitários Ataques direcionados intencionalmente contra pessoas, instalações, materiais, unidades ou veículos envolvidos em uma ação humanitária de assistência ou manutenção da paz

Uso de armas Emprego de armas de destruição em massa ou que causem sofrimento injustificado, como as de envenenamento, químicas e biológicas

Há muitas críticas sobre a falta de efetividade da ONU diante de crises como a do Oriente Médio. Como manter a organização relevante se ela muitas vezes parece paralisada?

Compartilho totalmente o que ressaltou outro dia o ministro [brasileiro das Relações Exteriores] Mauro Vieira. Há tempos que o mundo não desenvolvido levanta a necessidade de uma reforma do Conselho de Segurança. Por causa do [direito a] veto dos cinco países [que são membros permanentes], ele há tempos não é capaz de dar respostas com a urgência devida.

Vejo duas coisas como necessárias: reformar o conselho para incorporar outros países, porque a composição atual é do pós-guerra, quando havia uma correlação de forças e de representação muito diferentes; e eliminar o [direito ao] veto. É uma tarefa que os países do Sul estão há anos tentando [completar] e não houve resultado. [O veto] faz com que se paralise o Conselho de Segurança e não se possa avançar.

A sra. foi a primeira presidente da Unasul. Hoje, os países da região não chegaram a um acordo para reativar esse mecanismo. A integração regional fracassou?

Acredito que [a coincidência ideológica que existia no passado entre os países] facilitava, porque havia mais interesse na integração. O que ocorreu com a Unasul é que em determinado momento ela perdeu força, quando muitos governos mudaram de coloração política em meio ao conflito na Venezuela. Começou-se a gerar em muitos governos a percepção de que a Unasul, porque a Venezuela estava incluída, não podia mais seguir funcionando. Nisso há uma decisão política de vários governos. A sede da Unasul ia ser o edifício do Itamaraty no Rio de Janeiro, mas mudaram muitas coisas e ela terminou em Quito —hoje em dia o edifício não está operando.

Estou convencida de que, exceto por Brasil e México, os países da região são relativamente pequenos. Alguns podem ter força importante em certas áreas, mas a única possibilidade para que nos escutem é que haja uma unidade entre nós ao redor, ao menos, de temas elementais. Isso faz a integração fundamental.

RAIO-X

Michelle Bachelet, 72

Presidente do Chile em duas ocasiões (2006-10 e 2014-18), foi a primeira mulher a liderar o país. Também foi ministra da Saúde e da Defesa. Exilou-se na Alemanha Oriental durante a ditadura de Pinochet (1973-1990) e retornou ao país em 1979.