É um clichê dizer que as eleições presidenciais nos Estados Unidos apresentam escolhas importantes com consequências duradouras. Na realidade, poucas correspondem a essa descrição.

A diferença entre Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson em 1952 ou entre Bob Dole e Bill Clinton em 1996 era sobre questões de ênfase, não grandes mudanças de paradigma. Mesmo as disputas mais ideológicas, como Lyndon Johnson versus Barry Goldwater em 1964, ou Jimmy Carter versus Ronald Reagan em 1980, estavam dentro do âmbito normal. Elas ofereciam visões divergentes, mas em nenhuma dessas disputas algum candidato questionou as regras do jogo.

A única eleição comparável à batalha iminente entre Donald Trump e Joe Biden em 2024 foi a disputa entre Trump e Hillary Clinton em 2016. Mesmo assim, a primeira tentativa de Trump de chegar à Casa Branca foi suficientemente caótica para ser uma surpresa, não um terremoto. Portanto, é totalmente racional colocar a eleição deste ano em uma categoria própria.

Donald Trump, ex-presidente dos EUA, participa de um evento de campanha em Waterloo, no estado de Iowa - Scott Morgan - 19.dez.23/Reuters

Pela primeira vez desde as vésperas da Guerra Civil nos EUA, em 1860, o próprio sistema americano está prestes a estar na cédula eleitoral. Mas primeiro a Suprema Corte dos EUA provavelmente terá que tomar uma de suas decisões politicamente mais consequentes em décadas: se a 14ª Emenda pode ser usada para impedir Trump de concorrer. A Suprema Corte do Colorado e a principal autoridade eleitoral do Maine já disseram que ele deveria ser impedido de concorrer às eleições primárias do estado, com base no fato de ter se envolvido em uma insurreição contra os EUA. Supondo que a decisão seja favorável a Trump, as disputas legais definirão o tom para a eleição mais controversa que os americanos já testemunharam.

É provável que um candidato de terceiro partido sob o rótulo "No Labels", como o senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin ou o ex-governador de Maryland Larry Hogan complique o resultado. Candidaturas separadas de Robert Kennedy Jr. ou do acadêmico Cornel West também podem influenciar o colégio eleitoral de maneiras imprevisíveis.

No entanto, a escolha básica será entre um presidente que representa o sistema democrático dos EUA e um homem que prometeu rasgar as regras do jogo. Trump é explícito ao dizer que invocaria a Lei da Insurreição, que permitiria a ele implantar o Exército nas ruas para reprimir protestos.

Ele também usaria o Departamento de Justiça para vinganças pessoais, incluindo repetidos juramentos de prender Bill Barr, ex-procurador-geral, John Kelly, seu ex-chefe de gabinete, Mark Milley, ex-chefe do Estado-Maior, e a "família criminosa Biden".

Ele também demitiria servidores públicos federais que não passassem em testes de lealdade. Se os tribunais não conseguirem responsabilizar um Trump derrotado por sua lista de supostos crimes, seria lunático presumir que eles poderiam controlá-lo depois que ele voltasse ao cargo.

A democracia dos EUA está em jogo. Mas o estado da economia e os julgamentos de Trump terão um impacto maior no humor do eleitorado. O sinal dado pelo Federal Reserve, banco central dos EUA, em dezembro, de que o ciclo de taxas de juros atingiu o pico foi a melhor notícia para Biden em muito tempo. Se o custo dos empréstimos começar a diminuir a tempo, ele verá uma melhora em seus números.

Da mesma forma, se Trump for condenado por um crime –especialmente no julgamento de março por sua tentativa de derrubar as eleições de 2020– os eleitores independentes vão perceber. A ironia é que as pesquisas de opinião sugerem que o futuro da democracia ainda não está na vanguarda das mentes dos eleitores.

Biden tem parte da culpa por isso. Os democratas até agora têm sido fracos em explicar exatamente o que está em jogo. Ainda há tempo para corrigir isso. Para 2024, não pode haver tarefa mais urgente