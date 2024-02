Israel parece ter primazia de não cumprir decisões que vêm da ONU, diz Lula

Cairo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou na manhã desta quinta-feira (15) com o ditador do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo, e voltou a criticar Israel por sua operação militar na Faixa de Gaza.

Em pronunciamento ao lado de Sisi, Lula afirmou: "O Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e [o Hamas na] Faixa de Gaza. A única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas me parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas".

Lula faz pronunciamento ao lado do ditador do Egito, Abdel Fatah El-Sisi, no Cairo - Ricardo Stuckert/Divulgação/PR

No mês passado, a Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal órgão judiciário da ONU, determinou que Tel Aviv tomasse medidas para evitar ações que pudessem levar ao genocídio do povo palestino, após petição feita pela África do Sul. O tribunal, entretanto, não determinou cessar-fogo imediato, e Israel manteve sua ofensiva e o cerco ao território palestino. O Brasil apoiou a demanda sul-africana.

Lula reiterou que "o Brasil condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e o sequestro de centenas de pessoas". "Chamamos o ato de ato terrorista." O presidente, no entanto, tornou a condenar a reação de Tel Aviv. "Mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra de que tenho conhecimento."



Ele cobrou novamente uma reforma do sistema multilateral e de seus órgãos, em especial o Conselho de Segurança. "O que é lamentável é que as instituições multilaterais que foram criadas para ajudar a solucionar esses problemas não funcionam." Segundo Lula, "é preciso que membros atores do Conselho de Segurança sejam atores pacifistas, não atores que fomentem a guerra".

ROTEIRO PREVISTO DE LULA NA ÁFRICA 15.fev, no Cairo Reunião com ditador Abdel Fattah al-Sisi e assinaturas de atos; Visita à Liga Árabe, com possível discurso para embaixadores, e encontro com secretário-geral da organização, Ahmed Gheit

16.fev, em Adis Abeba Reunião com o premiê da Etiópia, Abiy Ahmed, Nobel da Paz em 2019

17.fev, em Adis Abeba Participação na cúpula da União Africana

18.fev, em Adis Abeba Possíveis reuniões bilaterais, entrevista coletiva e partida para Brasília

Lula está no Cairo para tratar da guerra Israel-Hamas e da liberação dos brasileiros que ainda se encontram na região.A conversa ganhou nova importância nos últimos dias, com o anúncio de Israel de ampliar suas operações militares na cidade de Rafah, hoje a única saída da Faixa de Gaza. A cidade concentra civis, entre eles mulheres e crianças, que fugiram do conflito em outras regiões palestinas.

A primeira parte da fala de Lula foi toda feita de improviso. Depois, ele passou a ler um discurso, no qual novamente abordou a guerra Israel-Hamas. Voltou, então, a defender a construção de um Estado palestino viável economicamente e soberano.

"É urgente estabelecermos um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida e [também a] imediata e incondicional liberação dos reféns", afirmou.

Lula cumprimenta o ditador do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Palácio Presidencial de Heliópolis, no Cairo - Ricardo Stuckert/PR

"O Brasil é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas", declarou.

Lula está em viagem de três dias ao continente africano. Na noite desta quinta, pelo horário local, ele deixou o Cairo e embarcou para a Etiópia, onde participará da cúpula da União Africana.



No Cairo, o brasileiro foi recebido por Sisi por volta de 11h (6h, no Brasil), em uma grande cerimônia oficial no palácio presidencial do Egito. Na sequência, os dois tiveram uma reunião bilateral fechada, na qual, segundo interlocutores, o conflito em Gaza era um dos principais assuntos da pauta.

Estava previsto um agradecimento de Lula ao ditador egípcio por ter auxiliado nas ações de retirada de brasileiros que estavam na zona de conflito, além de um novo pedido de apoio do presidente para retirar os que ainda se encontram na região. Segundo o escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, há atualmente dez cidadãos com dupla nacionalidade e outros nove familiares deles ou pessoas em processo de imigração.

A nova escalada nas ofensivas de Israel gerou um alerta devido ao potencial impacto sobre civis, em particular mulheres e crianças. O Itamaraty divulgou uma nota na terça-feira (13) na qual afirma que haveria "graves consequências" se Israel seguisse adiante com seu plano de ampliar as operações militares na região de Rafah.

"O governo brasileiro recebe, com grande preocupação, o recente anúncio, por parte de autoridades israelenses, de preparação de nova operação militar terrestre em Gaza, desta vez no sul, na região de Rafah, na fronteira com o Egito", afirma o texto.

"Tal operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito", completa.

Lula e Sisi assinaram dois acordos de cooperação, nas áreas de comércio, agricultura e ciência e tecnologia. Também devem anunciar o lançamento de um voo direto do Cairo a São Paulo.

Após o encontro com o ditador egípcio, Lula cumpriu agenda na sede da Liga Árabe, também no Cairo, onde teve um encontro com o secretário-geral da organização, Ahmed Gheit. Ele também discursou em uma sessão plenária extraordinária, com uma fala em defesa do cessar-fogo, condenando as vítimas civis do conflito, em especial mulheres e crianças, e defendendo um Estado palestino.

Além da ofensiva de Israel, a chegada de Lula ao Cairo coincide com negociações em busca de um cessar-fogo que ocorrem na cidade. Participam do processo Egito, Israel, o grupo terrorista Hamas, Qatar e Estados Unidos.

Embora a presença de Lula na região não signifique uma participação ativa para as tentativas de solução do conflito, especialistas avaliam que as falas do presidente, tanto ao lado de Sisi como na Liga Árabe, têm capacidade para ganhar amplitude devido ao "timing" da viagem.

"A escolha das datas guarda relação com o sentido de urgência para propor cessar-fogo", afirma Antônio Jorge Ramalho, professor de relações internacionais da UnB. "A situação no terreno agravou-se muito, e o Brasil é dos poucos países a propor solução equilibrada. Está certo nisso, e guarda relação com a posição histórica da política externa brasileira."