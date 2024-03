Opositora da ditadura na Venezuela acusa Lula de validar abusos de Maduro

São Paulo

María Corina Machado, opositora da ditadura na Venezuela, disse nesta quarta-feira (6) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "valida os atropelos de um autocrata" depois que o brasileiro comparou a situação dela, que está proibida de concorrer nas eleições venezuelanas, com a sua própria em 2018, quando estava preso e impedido de se candidatar.

Lula disse que, naquela ocasião, "ao invés de ficar chorando, indiquei outro candidato e ele disputou as eleições" —o hoje ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi derrotado por Jair Bolsonaro naquele ano. Lula deu as declarações durante uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto depois de reunião bilateral com o premiê espanhol, Pedro Sanchéz.

A opositora venezuelana María Corina Machado durante uma entrevista à agência de notícias Reuters, em Caracas - Gaby Oraa - 9.fev.2024/Reuters

Em uma publicação no X, Machado, 55, rebateu Lula, dizendo "eu, chorando? Disse isso porque sou mulher? O senhor não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e o de milhões que tem o direito de faze-lo em eleições livres, nas quais derrotarei Maduro".

"O senhor está validando os atropelos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que o senhor diz apoiar", prossegue Machado, fazendo referência às negociações entre o ditador Nicolás Maduro e a oposição que visavam garantir eleições livres, mas que foram deixadas de lado depois que o regime denunciou supostos planos para assassinar Maduro.

"A única verdade é que Maduro tem medo de me enfrentar porque sabe que o povo venezuelano está hoje nas ruas comigo", concluiu Machado.

O ditador venezuelano convocou eleições para o dia 28 de julho, mas Machado, que é a principal opositora do regime, está proibida de concorrer, uma vez que foi declarada inelegível por 15 anos pela Controladoria-Geral da Venezuela. Ela havia sido escolhida em votação primária para disputar a eleição e, apesar de considerada inelegível por 15 anos, descarta desistir da candidatura.

Machado foi considerada inelegível por irregularidades administrativas da época em que foi deputada, de 2011 a 2014, segundo a Controladoria-Geral. A medida foi imposta contra ela em 2015, mas tinha vigência de um ano apenas. A extensão, alega o órgão, seria porque ela apoiou sanções dos EUA contra Maduro.

Opositora ferrenha do chavismo, Machado vinha despontando como o principal nome para as primárias da oposição. As eleições na Venezuela estão marcadas para acontecer no dia em que nasceu Hugo Chávez, antecessor de Maduro.