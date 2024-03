Putin só entende de força, diz Kasparov, crítico do presidente russo

Washington | AFP

O ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, 60, afirma que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, só entende de força e que ele está travando uma guerra contra a Ucrânia, a Otan, a União Europeia e, principalmente, contra a ordem mundial liberal.

Garry Kasparov, ex-campeão russo de xadrez e ativista político, concede entrevista à AFP no Congresso Mundial da Liberdade, em Washington, nos EUA - Saul Loeb - 12.mar.24/AFP

Em entrevista à AFP, Kasparov também diz que é necessária a inclusão de vozes da oposição russa na luta do Ocidente contra o governo de Putin. "Para derrotar o putinismo e todas as forças do mal que ele representa, as pessoas que estão dispostas a dizer que o governo é ilegítimo, a guerra é criminosa, e a Crimeia é ucraniana devem fazer parte dessa luta", disse o ativista e ex-enxadrista.

Crítico proeminente do presidente russo, Kasparov foi adicionado, na última semana, à lista de "terroristas e extremistas" da Rosfinmonitoring, a agência de monitoramento financeiro da Rússia. Ele se aposentou em 2005 do xadrez com intuito de focar no ativismo político e, na última década, viveu exilado em Nova York, nos Estados Unidos.

Kasparov garante que ele e outros dissidentes atualmente trabalham na formulação de um caminho a ser seguido pela oposição russa. "Precisamos criar uma matriz de uma Rússia livre fora da Rússia de hoje", disse ele.

Contudo, diferentemente dos apoiadores do Kremlin, a oposição russa é fragmentada por divergências. O próprio Kasparov e Alexei Navalni, principal opositor de Putin que morreu repentinamente em fevereiro, já discordaram no passado. Recentemente, inclusive, os críticos de Putin divergiram em relação a como protestar contra as eleições, que acontecem neste fim de semana e vão reeleger o presidente, popular em meio a um sistema político que enfraquece qualquer chance de oposição real.

Na visão de Kasparov, a chance de fortalecimento da oposição russa se dá a partir do apoio do Ocidente. "Acho que isso prejudicaria gravemente a habilidade de Putin de fazer a guerra", explicou o ex-campeão mundial.

Entretanto, ele expressa certa frustração com a relutância do Ocidente em apoiar totalmente a Ucrânia na guerra contra a invasão russa, que completou dois anos no final de fevereiro. Além disso, Kasparov diz que as sanções ocidentais contra a Rússia tiveram poucos resultados e pediu mais financiamento para Kiev, sugerindo desde o confisco de bens russos até mísseis de longo alcance.

O presidente dos EUA, Joe Biden, "prometeu consequências devastadoras. E onde estão essas consequências devastadoras?", questionou Kasparov. "Infelizmente, o Ocidente está ficando para trás e qualquer fraqueza demonstrada pelo Ocidente é um convite a Putin para mais agressão."