Candidato a vice de Trump chama número 2 de Kamala de 'radical de extrema esquerda'

O senador J.D. Vance, vice da campanha de Donald Trump, indicou a estratégia que os republicanos devem adotar contra Tim Walz, anunciado nesta terça-feira (6) como o companheiro de Kamala Harris na disputa pela Casa Branca.

"O histórico de Walz é uma piada", respondeu Vance ao ser questionado por um repórter em um evento de campanha na Filadélfia (Pensilvânia), poucas horas antes de um comício de Kamala e de seu recém-anunciado vice na mesma cidade.

O candidato a vice-presidente dos EUA pelo Partido Republicano J.D. Vance discursa em comício na Arena 2300, na Filadélfia (Pensilvânia) - Ryan Collerd/AFP

"Ele é um dos maiores radicais de extrema esquerda de todo o governo americano. Sua escolha indica que Kamala está atendendo a extrema esquerda do partido, o que ela sempre faz", disse ele.

O republicano também acusou o governador de Minnesota de ter deixado a maior cidade do estado, Minneapolis, ser incendiada e depredada durante os protestos de 2020, após George Floyd, um homem negro, ser morto por um policial branco. Vance, no entanto, não mencionou o episódio que deu origem aos protestos.

"Kamala e Walz formam um time interessante. Na rebelião de 2020 ele deixou desordeiros queimarem Minneapolis, e Kamala Harris foi quem os tirou da prisão", disse.

Apesar das críticas, Vance afirmou que conversou com Walz durante a manhã para parabenizá-lo e desejar o melhor a ele. O senador também disse que está disposto a debater com o adversário, mas apenas depois de ele ser oficialmente nomeado, na convenção do Partido Democrata, prevista para o final do mês.

Questionado sobre as similaridades entre os dois, Vance respondeu que ambos são "homens brancos do meio-oeste". Na sua visão, os dois têm crenças diferentes sobre como atender a população, e Walz representaria aqueles contrários aos interesses dos "americanos normais".

"Walz quer tirar crianças dos pais se elas quiserem fazer mudança de sexo. Isso é uma violação de direitos dos pais", afirmou, fazendo referência a leis de proteção a direitos de pessoas trans implementadas em Minnesota. "Ele quer enviar mais vagas de trabalho para a China em nome do golpe da energia verde. Por que você quer enviar empregos para a economia mais suja do mundo?"

Também participaram do evento familiares de pessoas com problemas de vício em drogas. Nos discursos, eles atribuíram, assim como Vance, a crise de saúde pública à entrada de fentanil pela fronteira dos EUA com o México, acusando Joe Biden e Kamala de negligência diante do fluxo.

"Essas pessoas perderam seus familiares para a violência por arma de fogo porque nós não estamos prendendo mais criminosos violentos nesse país em razão das políticas de Kamala Harris", disse Vance. "As crianças estão ficando órfãs por causa do fentanil que entra pela fronteira por causa de Kamala Harris."