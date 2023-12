Em "Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity", Chandra Mohanty escreveu sobre uma práxis feminista que conclama alianças. Na posição de teórica feminista do "terceiro mundo", Mohanty acredita que a solidariedade feminista deve ser capaz de cruzar as fronteiras.

Impactada por seu trabalho —que já deveria ter sido traduzido para o português, cabe dizer—, embarco em direção à Europa para divulgar o meu primeiro livro, "Pedagogias das Travestilidades", lançado em 2022 pela editora Civilização Brasileira (Grupo Editorial Record).

Antecedendo as futuras traduções, na próxima semana apresentarei o livro em Berlim na Haus der Kulturen der Welt (HKW) e em Paris como parte da programação da École Afroféministe da Mwasi Collectif.

Como destacado em minhas colunas anteriores, após décadas não sendo reconhecida como capaz de produzir cientificamente ou incidir na esfera pública, a população brasileira de travestis e pessoas trans tem contribuído para as mais diversas áreas do conhecimento acadêmico e proposto um projeto mais amplo de país.

Em um momento crítico de ataques ao direito à identidade de gênero, em que articulações tentam avançar em nível global uma agenda antitrans, é urgente a construção de coalizões (trans)nacionais. Inclusive, para que se torne possível o compartilhamento das estratégias, saberes e alternativas que estão sendo gerados nos diferentes territórios.

Nesse sentido, a despeito de como a geografia da "razão-poder" foi constituída, sigo para Europa com o compromisso de ecoar o investimento político-pedagógico que temos feito no Brasil para expandir os sentidos do que é conhecimento, política e democracia.

Em diálogo com Chandra Mohanty, acredito que as pedagogias sem fronteiras gestadas pelos movimentos (trans)feministas nos dão pistas de como superar os legados coloniais e conceber futuros democráticos.