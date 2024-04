Brasília

O governo Lula (PT) combinou com os russos uma saída diplomática para o espião que tentou criar uma rede de contraespionagem no Brasil. E, para evitar "constrangimentos", Serguei Alexandrovitch Chumilov deixou o país a pedido de Moscou graças a uma articulação com autoridades brasileiras.

Aqui, na Esplanada dos Ministérios, nem sempre as relações têm sido regidas pela diplomacia. Falta habilidade diplomática na condução da crise da Petrobras, cujo presidente, Jean Paul Prates, tem sido fritado a céu aberto por seus pares.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Gabriela Biló/Folhapress - Folhapress

O mais recente incidente diplomático teve o ministro Fernando Haddad (Fazenda) como alvo. Convocado por Lula para uma reunião extraoficial no Palácio da Alvorada, o ministro cancelou compromissos em São Paulo para embarcar ainda na noite de domingo (7) para Brasília.

Lula, no entanto, cancelou o encontro —segundo aliados, por estar contrariado com o vazamento da existência da reunião. A Haddad, foi imposto um castigo.

O presidente não agiu com o mesmo rigor quando seu ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, expôs suas críticas a Prates em entrevista à Folha.

Mesmo sob a ameaça de demissão, Prates levou as desavenças internas às redes sociais —atitude que irritou o presidente. Em mais um lance com potencial incendiário, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, contou a Prates que tinha sido sondado por Lula para o seu lugar.

Hoje, uma hipótese de permanência de Prates tem sido condicionada a exigências impostas por seus adversários de dentro do próprio governo. A tensão se estende para todo o governo. Haddad e Rui Costa (Casa Civil), por exemplo, já não escondem sua rivalidade, com queixas recíprocas de vazamento de informações.

Em todos esses episódios, há a participação do presidente. Lula está na raiz da crise da Petrobras.