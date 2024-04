Haddad tem reunião com Lula em meio à crise na Petrobras

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta segunda-feira (8) com o ministro Fernando Haddad (Fazenda), em meio à crise na Petrobras.

O encontro está previsto na agenda oficial das autoridades para às 18h no Palácio do Planalto. O ministro era esperado na manhã desta segunda no Rumos 2024, evento promovido pelo jornal Valor Econômico em São Palo, mas foi cancelou sua presença.

O presidente Lula (PT) participa cerimonia de assinatura de atos do programa Mover ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Gabriela Biló /Folhapress

Haddad iria presencialmente à abertura do evento, mas mudou de planos após ser convocado pelo presidente para reunião no Palácio da Alvorada na noite de domingo (7). Na pauta, sucessão da Petrobras.

O ministro escalou seu secretário-executivo, Dario Durigan, para participar do evento.

Ele deixou São Paulo no fim da tarde, mas o encontro com Lula não ocorreu. Embora não confirmada pela assessoria do presidente, a reunião estava prevista para as 20h e acabou cancelada. A causa seria a contrariedade de Lula com vazamento da agenda extraoficial.

A expectativa era que Haddad intercedesse em favor da permanência de Jean Paul Prates na presidência da Petrobras, sob argumento de que não haveria motivos técnicos para sua demissão.

A crise na companhia expôs falta de coordenação no governo Lula 3 e acirrou intrigas e atritos na Esplanada. Apontada por aliados do presidente como um momento difícil do terceiro mandato de Lula, a semana passada foi marcada por desconfiança entre os principais ministros do governo.

A tensão toma conta da equipe do presidente em meio à tentativa do governo de reverter a tendência de queda na sua aprovação, buscando soluções para ajustar uma comunicação criticada e pressionando ministros pela entrega de resultados.

No caso da Petrobras, a crise ganhou novos contornos com a decisão de não pagar dividendos extraordinários aos seus acionistas, num movimento que desagradou mercado e contrariou o Prates. Haddad concordou com o presidente da Petrobras, mas foi voto vencido.

Do outro lado, estavam o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa.

Rumores envolvendo a demissão de Prates ganharam força após entrevista à Folha do ministro de Minas que admitiu haver conflito entre o seu papel e o do presidente da empresa.

Silveira foi questionado e evitou avaliar se Jean Paul Prates estaria fazendo um bom trabalho. "A avaliação da gestão do presidente da Petrobras eu deixo a cargo do presidente da República", afirmou.