Há 15 anos, votei no Silva. Toda a Ucrânia votou nele. 84% dos torcedores ucranianos concordaram: o brasileiro Jadson foi o melhor jogador de futebol da temporada 2009-10. Em maio de 2009, foi Jadson quem marcou o golo decisivo contra o Werder Bremen na final da Copa da Uefa. E em setembro, anotou o histórico primeiro gol na Donbass Arena, o recém-inaugurado estádio do Shakhtar Donetsk, no leste da Ucrânia.

Teríamos adorado que Jadson tivesse ido ao aniversário do Donbass Arena. Mas o estádio está destruído. Donetsk, uma de nossas maiores cidades, foi, tal como a Crimeia, ocupada pela Rússia em 2014. Foi assim que o regime de Vladimir Putin reagiu à revolta ucraniana contra a ditadura corrupta do seu fantoche Viktor Yanukovich .

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no no gabinete presidencial em Kiev, Ucrânia - Francisco Proner/Folhapress - Folhapress

Em dezembro de 2022, durante a invasão em grande escala da Ucrânia, as tropas russas bombardearam Donbass Arena numa operação de falsa bandeira. E agora os ocupantes estão a preparar-se para demoli-lo completamente.

O destino do estádio, que foi um dos melhores da Europa, ilustra o futuro que espera a Ucrânia se a Rússia prevalecer. Destruição. Declínio. Ruína.

Moscou afirma estar lutando contra um mundo unipolar. Mas, na realidade, está travando uma guerra colonial contra o povo da Ucrânia, que quer liberdade.

O Kremlin justifica o seu ataque com a potencial ameaça à segurança da Rússia, que representa a intenção da Ucrânia de aderir à Otan. Mas, na altura da invasão, em 2014, a neutralidade estava consagrada na nossa Constituição. E agora os ucranianos procuram proteção contra um vizinho predador.

O Kremlin afirma estar libertando a população de língua russa da ditadura ucraniana. No entanto, são as regiões de língua russa que mais sofrem com os crimes dos autoproclamados "libertadores". Campos de filtração, execuções extrajudiciais, deportações forçadas, o rapto de pelo menos 20 mil crianças e o assassinato de padres e figuras culturais são a rotina diária dos territórios sob controlo russo.

Putin afirma querer a paz. No entanto, de 2014 a 2022, a Ucrânia realizou cerca de 200 rondas de negociações com a Rússia, procurando uma solução para o conflito. Chegamos a acordo sobre um cessar-fogo 12 vezes. A Rússia violou-o sempre. Enquanto Moscou se recusar a reconhecer a subjetividade internacional e a soberania da Ucrânia, quaisquer tentativas de uma solução pacífica estarão condenadas.

Para a Ucrânia e o seu povo, esta é uma guerra pela sobrevivência. Para a Rússia, trata-se de uma guerra imperialista. O mundo inteiro está sofrendo com ela. A compreensão desse fato levou vários países a abandonar as suas tradições de neutralidade de longa data e a apoiar-nos.

O Brasil deu à humanidade o brilhante princípio do "joga bonito". E embora o lendário Pelé tenha se referido a ele como futebol, estou sinceramente convencido de que se trata de uma filosofia abrangente. Infelizmente, a Rússia nunca joga limpo, pelo que os acordos com ela não valem muitas vezes o papel em que estão escritos.

Mas o princípio do "joga bonito" tem a ver com a "Fórmula Ucraniana para a Paz". Esta baseia-se na justiça e na segurança. Nenhuma outra proposta de paz coloca esses conceitos em primeiro plano, pelo que não pode competir com ela.

Sim, exigimos justiça. É justo forçar Moscou a pôr fim à sua guerra ilegal. É justo fazer regressar a casa todos aqueles que a Rússia mantém como reféns. É justo punir os responsáveis por crimes de guerra. É justo construir uma arquitetura internacional capaz de impedir novas agressões contra a Ucrânia e qualquer outro Estado. É justo restaurar a integridade territorial da Ucrânia e preservar assim a identidade dos povos que a habitam. É igualmente justo privar as ditaduras beligerantes da capacidade de chantagear a comunidade internacional. A segurança nuclear, energética e alimentar deve ser inviolável. Os crimes contra o ambiente, como os que são cometidos diariamente pelas tropas russas na Ucrânia, devem ser punidos.

Essa é a fórmula ucraniana. Mas o seu plano de implementação será o resultado dos esforços de muitos Estados. Estamos convencidos de que a verdadeira liderança não nasce dos recursos e dos arsenais, mas da boa vontade e do sentido de responsabilidade para com o futuro.

A primeira cúpula mundial sobre a paz, que terá como anfitriões a Ucrânia e a Suíça, em junho, reunirá os líderes das nações que procuram a justiça, a prosperidade e a paz para a Ucrânia e para o mundo. A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula será uma prova incontestável de que o Brasil se tornou um dos líderes desse movimento. Será uma passagem simbólica de Lula para Jadson. Espero que Jadson devolva esse passe no estádio restaurado da Donetsk libertada.