O mercado imobiliário adora o dindim, mas odeia a cidade, diz leitor

São Paulo



Plano Diretor

"Câmara recua em pontos polêmicos do Plano Diretor de SP" (Cotidiano,19/6). Os donos de construtoras e os vereadores que moram em bairros protegidos e arborizados, como os Jardins, vão sufocar a cidade e pagarão com seus mandatos. Denunciem a destruição do pouco que resta de vida saudável na cidade de São Paulo. O mercado imobiliário adora o dindim, mas odeia a cidade.

Antonio José Lopes (São Paulo,SP)

Vereadores, sejam de São Paulo ou de outra cidade, são inúteis e quando resolvem trabalhar é para degradar a cidade ou impedir o desenvolvimento. Tanto é que o patrimônio histórico barroco foi todo destruído, o que resistiu ao tempo está em ruínas. E evolução também não existe, os prédios autorizados são tacanhos, nunca seremos como Nova York ou Dubai. O Plano Diretor não é bom e certamente ficará pior.

Israel Sena (São Paulo,SP)

Mirante de Santana (zona norte de SP), onde a revisão do Plano Diretor quer liberar a construção de prédios no entorno - Bruno Santos/ Folhapress

Planos de saúde

"’Sinto mais medo que vontade de empreender em planos de saúde’, diz fundador da Qualicorp" (Mercado,18/3). O mercado de planos de saúde no Brasil é abusivo. Você não consegue fazer um plano individual justo. É para poucos, pouquíssimos. E o pior, atendimento médico e clínico está no mesmo nível do SUS.

Mônica Casarin Fernandes (Armação dos Búzios,RJ)



Se estivesse bom para esse sujeito, com certeza estaria ruim para o consumidor.

João Jaime de Carvalho (São Paulo,SP)



O governo deveria regular menos esse mercado. Bons planos de saúde privados devem ser muito caros mesmo. As pessoas que contratam planos de valor mais baixo terão direitos a consultas e exames básicos. Na "hora H", precisarão recorrer ao SUS. Mas ilusão também é um mercado.

José Lino da Silva (Goiânia,GO)

Lives

"Lula ignora promessa, repete Bolsonaro e usa live oficial para ataques" (Política,19/6). Esperava que Lula demonstrasse mais ponderação, mas ele tem se comportado como um exaltado líder de grêmio estudantil. O Brasil precisa caminhar para o centro, mitigar a polarização extremada, mas Lula vai no caminho contrário. Pior para ele que não consegue captar o que o povo brasileiro deseja ardentemente.

André Silva de Oliveira (Belém,PA)



Chamar o governo anterior de fascista é ataque? Ataque é estimular o ódio, pregar e articular golpe de Estado e exterminar comunidades indígenas. Acho saudável a gente lembrar sempre o que foram os quatro anos do governo inominável que se passou, para não permitirmos mais que fascistas, xenófobos, misóginos e homofóbicos cheguem ao poder.

Eduardo Vianna (São Paulo,SP)

Ataque em escola

"Ex-aluno mata estudante e fere outro em ataque a tiros em escola no Paraná" (Cotidiano, 19/6). Aos que pregam ódio, separação, armas para todo mundo e querem criar muralhas com o resto do Brasil, assumam a responsabilidade por mais essa tragédia com os jovens. Está aí o triste resultado.

Jose Walter Da Mota Matos (Pouso Alegre,MG)



E existem aqueles que são contra a segurança armada nas escolas. Estão cegos e não percebem que o mundo de hoje é outro. Para mim, escola deveria ser local exclusivo de aprendizado. Qualquer outra demanda administrativa deveria ser direcionada a outro local. E o acesso às instituições deveria ser bem controlado com detectores de metal. Interessante que para proteger o dinheiro faz-se de tudo, mas as vidas de crianças e adolescentes são motivo de discursos hipócritas.

Roberta Melissa Oliveira (Diadema,SP)



Não hesito sequer um segundo em atribuir grande parte dessas desgraças ao bolsonarismo, amaldiçoada seita que apodreceu o país durante quatro anos. E hesito menos ainda em afirmar que ela deve ser arrasada por todos os meios legais cabíveis.

Alex Sgobin (Campinas,SP)

Armas e professores

"Metade da população brasileira defende que professor saiba usar arma, diz pesquisa" (Educação, 19/6). Professores são profissionais importantíssimos para a sociedade, mas ganham pouco e estão expostos a agressões perpetradas por sociopatas. Devem ter assegurado o direito à sua própria defesa e à defesa de seus alunos.

Paulo Roberto Dufraye (Rio de Janeiro,RJ)



Saber lidar com ataque é muito diferente de dar porte de arma para os professores. É preciso saber reconhecer comportamentos potencialmente perigosos e saber como lidar com eles antes que resultem em ataques. Quem pensa em armar o professor consegue projetar o que vai acontecer? O aluno entra armado, o professor atira e mata o aluno. A violência e o trauma continuam. A escola vai continuar coberta de sangue.

Ana Rodrigues (Guarulhos,SP)

Mulheres

"Ginecologista é preso em Maringá sob suspeita de abuso e tentativa de estupro de pacientes" (Cotidiano, 19/6). Mulheres, procurem ginecologistas mulheres. Fim.

Adriana Santos (Macaé,RJ)

Fake news

"Estudantes criam plataforma para combater as fake news" (Educação,19/6). Ótima notícia para começar bem o dia. Sinto muito orgulho por esses garotos. São exemplos assim que a mídia sempre deve divulgar para inspirar outros jovens a se destacarem fazendo coisas boas para todos.

Claudio Loredo (Palmas,TO)