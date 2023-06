'UE usa e abusa da pauta ambiental como disfarce para o protecionismo', diz leitor

Disfarce ambiental

"Lula critica exigências no acordo com UE e diz que premissa não deve ser ‘desconfiança e sanção’" (Mercado, 12/6). Hipocrisia à parte, caso raro em que Lula está certo. A UE usa e abusa da pauta ambiental como disfarce para o protecionismo. A velha história de puxar a escada depois que subiu. O negócio é se aproximar da China e da Índia mesmo. Mercado para commodities não vai faltar.

Pedro Luis Rodrigues (São Paulo, SP)



A UE está certa em fazer esse tipo específico de exigência, pois só assim os brasileiros terão garantias de que o meio ambiente será preservado. Em 2022, 20 árvores por segundo foram derrubadas na Amazônia.

Telma Saraiva (Campinas, SP)



Lula cede às exigências do Lira, do MST, da Janja, do PL, dos evangélicos... É só mais uma concessão. Ou ele acha que os europeus são bonzinhos e vão dar vantagem ao Brasil?

Ivo Ferreira (Rio de Janeiro, RJ)

O presidente da República, Lula, e presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto - Gabriela Biló/Folhapress

Patriotismo

"Articulação de militares junto ao Legislativo supera Ministério da Defesa, diz estudo" (Mônica Bergamo, 11/6). Toda categoria tem o direito de fazer lobby com os parlamentares. A diferença das corporações militares é que elas chamam seus lobistas de "assessores" e fazem com que seu trabalho seja remunerado com dinheiro público. Mais uma mamata dos "exemplos de patriotismo".

Hernandez Pira (São Paulo, SP)

Mediação

"Plano de paz de Lula está paralisado e é visto com ceticismo pela Ucrânia" (Mundo, 12/6). O plano da indústria bélica é mais forte do que o plano do Lula.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)



Não consegue pacificar o próprio país e quer pacificar o mundo?

Enrio Incao (São Paulo, SP)

Prejuízo

"Consumidor pode ter dois reajustes do plano de saúde no mesmo ano; entenda como funciona" (Mercado, 12/6). Inadmissível desde sempre. Uma discrepância total com a realidade do nosso país. Um serviço que seria essencial para todos é um luxo para poucos, com o aval da ANS. Triste realidade e mais uma vez a manada assiste calada a esse fato que já vem há décadas sem ninguém tomar uma atitude.

Edson Monteiro de Souza Junior (Osasco, SP)



Parabéns, FHC, por ter inventado essas agências. Apenas prejudicam os brasileiros. No Brasil não existe estadista, apenas oportunistas políticos.

Neli de Faria (São Paulo, SP)

Tática

"Ações da Americanas disparam após relatório sobre fraude em resultados" (Mercado, 13/6). Então o trio sabe tudo de comércio, é inteligente para ganhar bilhões em um mercado supercompetitivo, mas não sabia de nada na fraude da própria empresa. Que versão conveniente, ainda mais que o culpado já fugiu faz tempo para a Europa. Os acionistas que paguem o pato.

Dani Evans Ribeiro (Curitiba, PR)

Tratamento desumano

"Técnica de tortura de quebrar dedo de presos é detectada em cinco estados" (Cotidiano, 12/6). Não há futuro para um país que normaliza como "procedimento" um método de tortura. É escandaloso.

Silvia Ramos (São Paulo, SP)



Esses torturadores como os citados nesta matéria são uns covardes porque abusam de autoridade que receberam para aplicar a lei. Essas práticas são a falência do sistema prisional, penal e da sociedade civil brasileira.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Este é o maior país cristão. Ou é o maior em omissão?

Roberto Cardoso (Florianópolis, SC)

Racismo na clínica

"Ginecologista é acusada de racismo após dizer a paciente que ‘negras têm cheiro forte’" (Cotidiano, 12/6). Esta médica racista com a sua fala mansa só conseguiu criar mais um estigma e um complexo na já dura vida das mulheres negras. Que a pena pecuniária seja bem alta para ter efeito civilizatório.

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)

Repetidores de ideias

"Colégio no RS cancela evento com Frei Betto após abaixo-assinado de pais de alunos" (Mônica Bergamo, 12/6). Esses pais não sabem que o mais importante na formação dos jovens é a diversidade de ideias e o desenvolvimento da consciência crítica para formar sua própria opinião. Assim formarão seres submissos e repetidores de ideias de seus pais.

Maria Helena Rabelo Campos (Belo Horizonte, MG)



Grande Frei Betto, não se sinta ofendido, pois, se Jesus Cristo estivesse no seu lugar, o abaixo-assinado não deixaria de existir.

Iraia Galindo (Recife, PE)

Controle de pragas

"SP tem terceira morte suspeita por febre maculosa; todos estiveram no mesmo evento" (Saúde, 13/6). O maior inimigo dos carrapatos é o pequeno e simpático gambá, que muita gente despreza ou persegue, confundindo com ratos . É um animal inofensivo, um marsupial que se alimenta de grandes quantidades de carrapatos e de outras pragas. Merece ser mais bem conhecido e protegido sempre.

Flavio Calichman (São Paulo, SP)

Museologia brasileira

"Governo apresenta fóssil devolvido pela Alemanha e quer tentar novas repatriações" (Ciência, 12/6). Uma pena. Aqui as relíquias arqueológicas estarão sujeitas à má conservação, roubos, furtos, incêndios, descaso, falta de verbas para pesquisa e todo tipo de má sorte que acometem os museus brasileiros. Na Alemanha estariam protegidos e seriam devidamente estudados.

William Lopes (São Paulo, SP)

Distribuição

"Paciente gasta com Parkinson até 49% do salário mesmo com tratamento no SUS" (Saúde, 12/6). Excelente estudo. Ao se analisarem os custos econômicos dos agravos de saúde, lança-se luz sobre quais intervenções são mais eficientes no ecossistema de saúde.

José Flávio Viana Guimarães (Uberlândia, MG)