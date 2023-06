Vamos assistir passivamente a esse 'presidencialismo de extorsão'?, questiona leitora

Negociação

"Lira negocia apadrinhado do PP na Saúde, Lula resiste, e Planalto sugere trocas por etapas" (Política, 9/6). A sociedade precisa se posicionar contra esse achaque. Sindicatos, conselhos, movimentos sociais, órgãos de classe. Vamos assistir passivamente a esse "presidencialismo de extorsão"?

Elsa Franke Roso (Porto Alegre, RS)



Os ministérios da Saúde e Educação do governo Lula são inegociáveis com o centrão de Lira. São os mais significativos do governo. Na Saúde temos uma das melhores pessoas deste ramo e agindo de forma excelente. Na Educação temos Camilo que em seu governo atuou muito bem no Ceará, tendo índices excelentes no setor. Peço ao presidente Lula que não negocie estes ministérios. Já chega o que perdemos no Meio Ambiente e também no dos Povos Indígenas.

Maria Helena Beauchamp (Campinas, SP)



Lendo matérias como a que relata o desejo de Arthur Lira de indicar o ministro da Saúde, fico com a sensação de que ele sequestrou o país e vai aumentando cada vez mais o preço do resgate.

Simon Widman (São Paulo, SP)

Largar o osso

"Bolsonaro segue como ‘presidente’ em rede social e incomoda governo Lula" (Mônica Bergamo, 9/6). Que seja o eterno presidente no LinkedIn e Lula o eterno presidente do Brasil.

Manoel Cardoso (Recife, PE)

Educação política

"TV catequese" (Dora Kramer, 9/6). Dora Kramer critica a iniciativa do PT em aprimorar o debate da educação política no país. Nada mais bem-vindo. Depois do feijão, o brasileiro precisa de educação em lato sensu. O exemplo de 8/1 é definidor. Aquela barbárie toda só se explica pela ignorância e estupidez. Botar na cadeia resolve em parte, mas não educa. É preciso atingir as convicções subjacentes de cada indivíduo, suas crenças, seus valores e seus princípios que só uma educação especializada pode alcançar.

Ademar G. Feiteiro (São Paulo, SP)



Imaginem se a moda pegar e todos os partidos quiserem uma emissora de TV para chamar de sua. Vão nos empanturrar de mentiras e demagogias. Se é que teremos telespectadores. Mais um absurdo para um país que tem tantas coisas para se preocupar e resolver.

Antonio Maurilo Villas Bôas (São Carlos, SP)

Investimento

"Gestão Tarcísio prepara novo modelo de ensino técnico em SP com 100 mil vagas" (Educação, 9/6). Parece um programa para a desvalorização dos professores. Barbaridade!

Andreia Buttner Ciani (Cascavel, PR)



Todo investimento em ensino profissionalizante é válido. Que prospere a iniciativa e que o acesso à educação de qualidade seja cada vez mais ampliado.

Jonas Almeida (Goiânia, GO)

Reputação

"Articulação de Zanin no Senado envolve aliados, evangélicos e até bolsonaristas" (Política, 7/6). Deplorável a humilhante peregrinação que Cristiano Zanin faz aos quatro ventos, tentando apagar a sua fraca atuação como advogado que levou à condenação de Lula e também descolá-lo de uma amizade umbilical que tem com ele.

Geraldo Siffert Junior (Rio de Janeiro, RJ)

Varejo

"Shein no Brasil já vende mais que a Marisa; entenda como o varejo brasileiro reage" (Mercado, 9/6). Sabe por que a preferência pela loja chinesa? Por que são competentes no que fazem, mimam a clientela. Mesmo pagando imposto é vantajoso.

Maria Bethania Malato (Belém, PA)

Tecnologia

As posições contra e a favor ao uso da inteligência artificial por juízes são dúbias, uma das marcas registradas do magistrado brasileiro (Tendências/Debates, 10/6). A outra é seu alto custo e baixa eficiência. A prática do copia e cola já existe há tempos, basta ver as conhecidas sentenças de Curitiba, e a dúvida é se a inteligência artificial seria também regiamente paga para a função.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Retorno financeiro

"Planos de saúde ressarcem menos de 50% dos gastos de seus usuários no SUS" (Saúde, 8/6). Matéria muito importante e atual. As operadoras recebem de seus clientes e os mesmos ainda precisam recorrer ao atendimento pelo SUS. Estas pessoas ocupam vagas destinadas a quem não possui plano de saúde e ainda assim as operadoras não querem repassar os devidos valores ao SUS. Realmente é preciso abrir os olhos e rever toda a situação.

Regina Siani Guimarães (Campinas, SP)

Enviado de Cristo

"Um líder evangélico pode ser chamado de apóstolo, como o criador da Marcha para Jesus?" (Cotidiano, 10/6). Não pode! Apóstolo é quem é enviado direto por Cristo. O último foi Paulo de Tarso. Esses atuais são embusteiros.

Gustavo Souza Machado (Belo Horizonte, MG)

Mundo cão

"Como o Homem do Sapato Branco ajudou a moldar o mundo cão da TV brasileira" (Ilustrada, 9/6). Ao falar dos programas sensacionalistas da TV, Stycer emprega a expressão "mundo cão". Já na década de 1960 ficou famoso um documentário com esse título apelativo. Felizmente, a realidade mudou para os cães, já para os humanos fica muito a desejar.

Paulo Sérgio do Carmo (São Paulo, SP)