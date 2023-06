'Lula tem vários problemas, mas tem uma trajetória de luta real', escreve leitor

Língua ferina

"O veneno de Zelenski na ponta da ironia ao falar de Lula" (Elio Gaspari, 3/6). Zelenski pode ser irônico o quanto quiser. A verdade é que essa guerra é, como todas as guerras, uma barbaridade que pode nos levar a uma guerra atômica. Lula por outro lado tem feito propostas inovadoras para o mundo, apesar de ter inventado uma narrativa fantasiosa para, como Elio falou, mimosear Maduro.

Guerra de narrativa é comparar a desenvoltura de um operário que discursava para 100 mil pessoas e que se tornou um líder mundial com um comediante que serve de fachada para as ações da Otan. Lula tem vários problemas, mas tem uma trajetória de luta real, diferente de 100% dos seus detratores, todos criados à base de leite com pera.

Anistia

"PEC da Anistia pode perdoar calote de R$ 740 milhões de partidos em candidaturas negras" (Política, 4/6). A verdade é que o brasileiro não entende o papel do Legislativo. E não adianta dizer que é por conta de gente sem acesso à educação, pois muita gente com acesso à educação formal coloca essas tranqueiras nas casas legislativas por diversas vezes. Costumo dizer que é a mania de só culpar o técnico (presidente) enquanto o time (Legislativo) é cheio de jogadores fazendo corpo mole.

Deem aos internos das penitenciárias o direito/dever de aprovar ou reprovar a própria anistia. Considerando o que está sendo feito no Congresso Nacional, isso me parece muito lógico. Aliás, vamos estender esse tipo de decisão a todos que infringem leis, não apenas a partidos políticos. O exemplo vem de cima.

Quem votar a favor dessa PEC nunca mais terá meu voto. Se for aprovada, que seja imediatamente anulada na Justiça.

Desistência

"Salles desiste de eleição à Prefeitura de SP: ‘O centrão ganhou e a direita perdeu’" (Política, 5/6). Se a direita perdeu, São Paulo ganhou e muito.

Salles deveria estar encarcerado e com pena bem longa pelos crimes contra o meio ambiente.

História se repetindo

"Lira pede comedimento de ministros de Lula e critica declaração de Rui Costa" (Política, 5/6). Lira, o novo Eduardo Cunha. A mesma lenga-lenga preparatória para dar o bote. Daqui a pouco virá a carta de Temer para Dilma.

Nepotismo

"Sogro de ministro de Lula despacha de ministério mesmo sem cargo, diz jornal" (Política, 5/6). Entra governo, sai governo, e o escárnio continua.

Posicionamento

"Desinformação de médicos sobre vacinação terá punição, diz ministra da Saúde" (Saúde, 4/6). Gostaria muito que a ministra Nísia estabelecesse uma data, a partir da qual os problemas da Saúde seriam responsabilidades dela. Discursa, sem pudores, sobre o Mais Médicos, como se no passado ele tivesse resolvidos todos os problemas da saúde. Percebo na ministra grande vontade em acertar, mas também tenho a impressão de que a ideologia prevalece. Importante dizer: fui voluntário nos testes da vacina do Butantan. Eu acredito nas vacinas!

Excelente entrevista, ministra. Clara, sensata e pró-SUS. Espero mesmo que consigamos aumentar a cobertura vacinal!

Claudia Codeco (Rio de Janeiro, RJ)

Nutrição real

"Pão integral vira ‘100% natural’ nas prateleiras com novas regras da Anvisa; entenda" (Mercado, 5/6). O brasileiro é um povo sofrido: paga caro pelos alimentos e sequer sabe o que está comendo. Somos a nação dos diabéticos, da pressão alta e agora somos medalha de ouro nos cânceres. Incrível como a medicina e outras áreas da saúde não declaram guerra total a essa zorra na produção dos alimentos no Brasil.

Pela grande diferença no preço e quase nada no resultado, melhor consumir o produto normal em menor quantidade e acrescentar frutas e cereais nas compras a realizar. Mais alimentos pelo mesmo custo.

Manoel Paulo Neto (Pau dos Ferros, RN)

Ação

"Saiba como o desmatamento do cerrado gera crise hídrica no Brasil" (Ambiente, 4/6). Este modelo pop de agropecuária está acabando com os melhores recursos naturais do país e ainda sem gerar qualquer benefício econômico à maioria de nossa população.

Será que as autoridades vão esperar o povo ficar sem água para tomar providências? Por enquanto estou vendo só elogios ao agro que está devastando o cerrado.

Ana Marques (Jundiaí, SP)

Exemplo

"Ilha na Dinamarca produz mais energia limpa do que consome e vira modelo internacional" (Ambiente, 4/6). É um exemplo a ser seguido. Não é utopia. Falta vontade política e punição para grileiros.

