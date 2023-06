O que você mais gosta nas festas juninas? Conte para a Folha

São Paulo

Com o início do mês de junho já foi dada a largada para a temporada de festas juninas (ou de São João, como são chamadas em alguns estados do país). Essas festividades reúnem uma diversidade de elementos que costumam agradar a todos, tanto pelas comidas típicas como pelas danças e brincadeiras.

A colunista Juliana Ventura prepara uma mesa especial com pratos típicos da festa junina - Gabriel Cabral/Folhapress

Da mais básica pipoca ao elaborado quentão, a reunião de sabores é muito atrelada a esse período. O evento também oferece a oportunidade de garantir um bom prêmio nos bingos, mas também pode despertar memórias afetivas para quem costuma comemorar a data como uma tradição desde criança.

Para você, leitor da Folha, o que mais te agrada nas festas juninas? Qual a sua comida ou atração favorita nesses eventos? Você tem alguma lembrança relacionada a essas celebrações? Deixe seu relato neste formulário.

Algumas respostas serão publicadas no Painel do Leitor de domingo (11) e nas redes sociais do jornal. A Folha agradece a colaboração.