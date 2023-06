Qual a sua opinião sobre lives oficiais de presidentes? Conte para a Folha

O presidente Lula (PT) fez uso, na última segunda-feira (19), de um instrumento de comunicação que marcou o governo de Jair Bolsonaro (PL): as transmissões ao vivo. A live desta semana, a segunda desde o início do ano, sinalizou o descumprimento de uma promessa de que Lula não utilizaria o canal para perseguir adversários.

No final da Conversa com o Presidente, live oficial do governo brasileiro, ele fez críticas a Bolsonaro e seus aliados. No entanto, ao longo da conversa com o jornalista Marcos Uchôa, Lula comentou aspectos da agenda presidencial e da reunião ministerial da última quinta-feira (15).

O presidente Lula concede entrevista ao jornalista Marcos Uchôa na segunda-feira (19) - Lula no YouTube

No caso do mandato anterior, as transmissões semanais eram repletas de informações equivocadas e linguajar ofensivo, principalmente contra a oposição, o que descaracterizava o caráter institucional do produto.

Para você, leitor da Folha, qual é o saldo das lives presidenciais? Positivo ou negativo? O que você acha deste formato de transmissão ao vivo para o presidente se comunicar com a população brasileira? Para você, as transmissões devem ser instrumentos de aproximação ou apenas institucionais?

