Leitor critica Lira e filho e diz que no Congresso ninguém trabalha para o povo

Assim funciona o poder

Esse é o modus operandi da política brasileira ("Empresa de filho de Lira negocia publicidade com Secom, ministérios, BB e Caixa", Política, 17/6). Ninguém está realmente trabalhando para o bem do país. Os 513 deputados e os 81 senadores estão ali somente para fazer seus negócios, e, enquanto existir essa gente ali, jamais o país vai andar!

Nardelio Martins Fraga (Maringá, PR)

Tal avô, tal filho, tal neto!

Iraia Galindo (Recife, PE)



Esse Lira Filho não foi aquele que se apropriou do apartamento da mãe e a deixou sem teto?

Christina Tigre (Rio de Janeiro, RJ)

10 anos de 2013

Não se perde o que nunca teve ("Direita perdeu vergonha após 2013, que ainda é enigma a decifrar, diz socióloga", Política, 17/6). Apoiaram a ditadura e as mazelas no Brasil. Nunca tiveram nem terão vergonha.

Amarildo Caetano (Cotia, SP)

A realidade de viver nas ruas

Nessa hora se percebe o quanto a sociedade brasileira empobreceu ("Casal se enrola com 11 cobertores para enfrentar madrugada mais fria do ano em SP", Cotidiano, 17/6). Entra político e sai político, e a vida da maioria não melhora. Sem levar em conta que temos o quinto maior país do mundo, todos os minerais e outros recordes. Mesmo assim, é só tristeza.

Josue de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)



A novidade. "Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual... De um lado esse carnaval e de outro a fome total." E ainda a maioria dos mais abastados briga para manter a exploração e a concentração de riquezas e ataca e agride a qualquer que for contra.

Mau Silva (Cerquilho, SP)

Entre Bolsonaro e Deus

Coitado do Malafaia, desviou-se do Evangelho e ainda não percebeu ("Malafaia nega que fará greve de fome por Bolsonaro: ‘Jejum, só para Deus’", Mônica Bergamo, 17/6). Quando um crente dedica mais tempo e energia para uma determinada coisa em detrimento de outra, é porque seu coração está naquilo para o qual ele mais se dedica. Malafaia, faça um favor, renuncie ao "título" de pastor e dedique-se à política!

Reivan Franca (Salvador, BA)

O então presidente Jair Bolsonaro, durante o aniversário de 64 anos do pastor Silas Malafaia, na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, em setembro de 2022 - Eduardo Anizelli - 15.set.22/Folhapress

Regulamentação para scooter

Acho ótima a regulamentação ("Scooter elétrica precisará de licenciamento e placa, define Contran", Cotidiano, 17/6). Já fui atropelada, em cima de calçada, por adulto dirigindo a mil por hora. Isso sem contar as inúmeras vezes em que fui obrigada a esperar, para deixar scooter passar e não ser novamente atropelada.

Joyce Stolz da Silveira (Florianópolis, SC)

Tragédia na África

É uma pena que o Ocidente não se sensibilize com as tragédias africanas ("Grupo ligado ao Estado Islâmico mata 37 em ataque a escola em Uganda", Mundo 17/6). Fossem na França ou nos Estados Unidos casos como esse estariam os noticiários repletos de mensagens solidárias. Mundo hipócrita!

Ernesto Helder (Sete Lagoas, MG)

Menino é consolado após ataque a escola em Mpondwe, em Uganda - AFP

Casa de 15 m2

Sou moradora de Campinas e me sinto envergonhada com um projeto desses ("Campinas lança casa popular de 15 metros quadrados para até 7 pessoas", Cotidiano, 16/6). Esta cidade é rica. E o prefeito achar que é a "esquerda lacradora" vendo problemas na proposta? Com certeza a cidade tem condições e profissionais para elaboração de algo mais qualificado. Falta respeito com a população menos favorecida que só tem importância na hora do voto.

Maria Aparecida A. Pinto (Campinas, SP)

Casas de 15 m² no assentamento Mandela, em Campinas (SP) - Eduardo Lopes/Prefeitura Municipal de Campinas



As janelas e portas são de grade? Afinal o projeto é de uma cela. Vá lá, prefeito. More um dia lá e depois manifeste sua barbaridade para com o direito a moradia.

Magali B. de Abreu (Belo Horizonte, MG)



Programa meu gueto, minha vida.

Manoel Cardoso (Recife, PE)

Cadê a Justiça?

O que falta para Jair Bolsonaro e seus militares comparsas serem punidos ("Mulher de Cid sugere que Bolsonaro orientou conversa para caminhoneiros invadirem Brasília", Política, 17/6)?

Beatriz Judith Lima Scoz (São Paulo, SP)



O entorno de Bolsonaro tinha conhecimento de que o golpe estava planejado. Por mais que queiram negar, nos livramos de uma ditadura.

José Antonio Sales (São Paulo, SP)

Planos de saúde

"Projeto propõe limitar reajustes de planos de saúde coletivos e aumentar direitos dos beneficiários" (Cotidiano, 17/6). Não precisam criar expectativas, não vai ser aprovado nunca. Os mais poderosos estão sempre em "vantagem".

Paulo Francischini (São Paulo, SP)



Precisamos que os serviços do SUS sejam efetivos. Assalariados contribuem com o setor e vendem o fígado para contratar planos de saúde.

Angela Mosna (São Paulo, SP)

Colunista

Txai, sabe o italiano que media crânios, associando-os à natureza criminosa ("Quem ganha com as invasões de terras indígenas?", Txai Suruí, Opinião, 17/6)? Pois o Cesare Lombroso não tava errado, acho eu: a questão é o tamanho das mãos. Esse pessoal, Branquinho da Silva, tem mão enorme e de caráter dúbio: leve para roubar, mas pesadíssima com quem se põe em sua rota. Conrado Hübner trouxe, dia desses, o número de indígenas assassinados em conflitos de terra. Nosso futuro está em risco.

Marcos Benassi (Valinhos, SP)