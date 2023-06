Educação é a chave de tudo, diz leitor sobre ex-cortadora de cana que virou juíza

Formação acadêmica

"Conheça a história da ex-cortadora de cana que virou juíza" (Mercado, 19/6). Adoraria poder conhecê-la pessoalmente. Nadou contra o rio, sem pensar em vencê-lo. Nadou pois tinha que nadar.

Silvio Nunes (Nova Iguaçu, RJ)



Queria que todos os trabalhadores e estudantes do Brasil lessem essa história.

Glaciliana Nunes da Silva (Orindiúva, SP)



Que matéria linda, história de vida e exemplo para todos. Parabéns, Antônia, que provou para si mesma e para todos que a educação é a chave de tudo e principalmente dar valor às coisas simples e não usar o conhecimento para menosprezar e distanciar.

Jaldemir Rafael (Fortaleza, CE)

Juíza é exemplo de vida transformada pela educação, saindo do trabalho infantil na roça e como doméstica - Arquivo pessoal

Articulação golpista

"Bolsonaro salvou a democracia pois não cedeu ‘aos doidos dele’, diz Janaina Paschoal" (Mônica Bergamo, 19/6). Ingenuidade ou cinismo a análise dela?

Joselma Ramos Mouta (Brasília, DF)



Bons advogados defendem seus clientes culpados para que recebam penas justas, maus advogados tentam livrá-los esticando a semântica até onde o júri aceita. É só uma advogada testando os limites. Há estratégia e método no golpe, repetido por grupos de extrema direita em todo o mundo, e um dos artifícios é manter um curral de testas de ferro para que levem toda a culpa. Só que a Justiça tarda, mas não falha.

Cristiano Jesus (São Paulo, SP)

Atribuições

"Congresso avalia Zanin com histórico de investidas sem sucesso para mexer no STF" (Política, 20/6). O cargo de presidente da República do Brasil tem muito menos exigências do que o de ministro do STF. Dá no que dá.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)

Viagens

"Lula vai a Roma como peça no xadrez do papa Francisco para a Guerra da Ucrânia" (Mundo, 19/6). O viajante continua. Não se cansa de viajar, mas se cansa de governar. Se fosse verdadeiro, competente, não levaria comitivas nessas viagens. A farra continua.

Cristina Ventura Araujo (Salvador, BA)

Lula e o papa Francisco em encontro no Vaticano, em 2020 - Divulgação

Há limites

"Submarino que levava turistas ao Titanic desaparece no Atlântico" (Mundo, 19/6). É hora de deixar esse naufrágio em paz, depois de 111 anos. É história.

Rogerio Cerqueira (Diadema, SP)



Esse suposto fascínio pelo Titanic acabou passando do ponto.

Tiago Jose Agostini (Brasília, DF)

Ataque

"Morre estudante alvo de ex-aluno que abriu fogo em escola do Paraná" (Cotidiano, 20/6). O que virou o Brasil? Que tristeza imensa, sinto tanto pelas vítimas.

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)



A sociedade brasileira copiou o que existe de pior na sociedade norte-americana.

Marina Gutierrez (Sertãozinho, SP)

Moradia duvidosa

"Lula critica imóveis populares de 15 metros quadrados de Campinas e fala em ‘degradação’" (Cotidiano, 19/6). Tem que criticar mesmo. É um absurdo o que fazem com os mais pobres. Um cômodo de 15 m² para uma família. Não é porque é pobre que tem que viver entulhado, como caixas de papelão em quartos de despejo.

Erica Luciana de Souza Silva (Juiz de Fora, MG)



Vergonhoso. Onde mora esse prefeito e em quantos metros quadrados? Vergonha uma cidade do tamanho de Campinas eleger esse fulano.

Maria Lopes (São Paulo, SP)

Assentamento Mandela, em Campinas - Eduardo Lopes/Prefeitura Municipal de Campinas

Toque íntimo

"Masturbação tem papel-chave na evolução humana, mostra estudo" (Equilíbrio, 18/6). Masturbação sempre alvo de proibições, limitações e perseguições políticas, religiosas e médicas, entre outras. Como tudo que se refere ao corpo humano, aliás.

Adel Eddine (Jacareí, SP)

Sobriedade

"Prazer, sou uma alcoólatra e quero falar sobre minha vida" (Vida de Alcoólatra, 19/6). Parabéns, Alice S., pela coragem de levar a público a sua dependência e estar há quatro anos com ela sob controle! Lembrando sempre que a internação serve apenas para desintoxicar, o importante é continuar em uma sala de AA e tentar a vida sem álcool!

Francisco Stanguini (São Caetano do Sul, SP)



Quero mandar um beijo de carinho e esperança para Alice S. e a todos aqueles que lutam incessantemente pela vida, dignidade humana e direito de ser feliz, contra essa doença destruidora que é o alcoolismo.

Adamilton Andreucci (Mogi das Cruzes, SP)