Você acha que deve haver limites para os gastos presidenciais em viagens?

Neste primeiro semestre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já participou de 12 viagens oficiais ao exterior e os gastos com hospedagem totalizaram pelo menos R$ 7,3 milhões.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, fez seis viagens no mesmo período de 2019. No entanto, somando os dias em que estava sem agenda de trabalho, gastou ao menos R$ 4,7 milhões em seu cartão corporativo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desce do avião presidencial, em Londres, para a coroação do rei Charles 3º - Ricardo Stuckert/PR/Divulgação

Os dois casos levantam críticas em relação à gestão do dinheiro público e alguns definem os gastos como meras mordomias, enquanto outros defendem que as viagens são importantes para atrair investimentos e fortalecer a política externa. Para você, leitor da Folha, no caso de viagens oficiais, é preciso haver um limite para os gastos presidenciais? Deixe sua opinião neste formulário.

