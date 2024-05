Achei o resgate do cavalo Caramelo uma aula de heroísmo em prol da vida, diz leitor

Resgate comovente

"Lula, Caramelo e a tragédia" (Hélio Schwartsman, 10/5). Achei o resgate do cavalo Caramelo uma aula de heroísmo em prol da vida, mesmo que seja para um animal, que merece toda atenção nestes momentos de angústia pública. Parabéns aos bombeiros pela significativa iniciativa!

Tadêu Santos (Florianópolis, SC)

"Resgate de Caramelo, cavalo no telhado em Canoas (RS), mobiliza redes" (#Hashtag, 9/5). Ótima notícia! Desejo que se recupere. O pouco que vi pela TV me emocionou. Parabéns aos responsáveis pelo resgate!

Eliane Morosini (São Paulo, SP)

O salvamento do Caramelo é quase um consenso, mas um certo deputado, que se diz patriota, mas foi aos EUA pedir sanções contra o Brasil, fez questão de lacrar nas redes criticando a Janja por comemorar o salvamento do cavalo. Essa gente não tem empatia, não ligam para o povo, para os animais, para meio ambiente, só pensam em como lacrar e lucrar.

Marcelo de Souza (São Paulo, SP)

Ilustração de Rapha Baggas - Rapha Baggas

Informação de qualidade

"Campanha vai doar rádios de pilha para moradores de áreas isoladas atingidas pelas enchentes no RS" (Cotidiano, 10/5). Na época da internet, AI e o escambau, veja só quem vem acudir as pessoas: o velho e bom radinho de pilha. Avisa lá para o seu Elon.

Marcos Juciuski (São Paulo, SP)

Que ótima iniciativa. O rádio é um eficiente meio de comunicação. Vai dar certo.

Maria Aparecida dos Santos (Campinas, SP)

Lado a lado

"Lira é vaiado em evento com Lula em Alagoas e reage: ‘Falta de respeito’" (Política, 10/5). Ambos deveriam ser extirpados da politica para o bem do país.

Daniel Marques (Curitiba, PR)

Falta de respeito é o posicionamento de Lira perante o povo do país! Até então era um desconhecido tal e qual os bolsonaros da vida parlamentar, que desprezam o povo e vivem a exploração do dinheiro público.

Noel Neves (Poços de Caldas, MG)

Lira está colhendo o que plantou. Teria sido pior se a dignidade do presidente Lula não tivesse desestimulado as vaias. Alguém imagina o anterior agindo com essa dignidade de estadista?

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)



Oposição

"Grupos expõem mais Lula que Leite e usam vídeos de Pablo Marçal e homofobia ao tratar de tragédia no Sul" (Política, 9/5). Posso até não gostar do governo o do sr. L, também não gostava do sr. B, mas o aproveitamento de desgraça alheia para se promover (falo da dita oposição) é de uma canalhice sem tamanho. Que a justiça de Deus os atinja em cheio.

João Quadros (Rio de Janeiro, RJ)

Esse é o Brasil desabrochado sob o sovaco da extrema direita, usando minorias e tragédias para conseguir mais ibope. Tristes trópicos.

Vitor Luis Aidar Santos (Jaboticabal, SP)

Entraves

"Aeronáutica envia 108 de 1.749 toneladas de doações por dificuldades logísticas" (Cotidiano, 10/5). Alguns reclamam da lentidão das Forças Armadas, mas não podemos comparar com o cidadão, ela tem regras e as tornam mais lentas para se mover. Esta tragédia é, antes de tudo, um aprendizado para os governos.

Marcos Valerio André da Silva (Mogi das Cruzes, SP)

Criação

"Escrever sobre um personagem misógino não significa defendê-lo" (Tati Bernardi, 9/5). Ignorar a complexidade do ser humano é jogar no lixo os clássicos da literatura de todos os tempos.

Eline Murad (São Luís, MA)

O que mais admiro na Tati é o modo como ela expõe tão claramente suas convicções e argumentos. Embora denso e repleto de uma fina sensibilidade, o texto dela também consegue ser leve e bem humorado. Escrever é uma arte e ela a produz muito bem.

Rafael de Carvalho Cardoso (Guararapes, SP)

Como pessoas, não somos perfeitos, há corruptos, misóginos etc. E isso é uma expressão do sofrimento humano, sem passar a mão na cabeça de ninguém. Esterilizar um roteiro não ajuda a resolver essas questões.

Julio Salles (Florianópolis, SC)