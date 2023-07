É muita barra acumular abusos por racismo e machismo juntos, escreve leitora

Trabalhadoras

"Negras enfrentam semiescravidão como domésticas, chegam à faculdade e viram poetas" (Cotidiano, 9/7). Emocionante a força dessas mulheres! Gosto da Folha por mostrar a realidade caso a caso da nossa herança escravagista brutal. Até outro dia era padrão no mercado imobiliário chamar de "quarto de empregada" um minúsculo cômodo na área de serviço, muitas vezes sem janela. O emprego "para dormir" significava serviço 24 h. Como muitos homens ainda esperam de mulheres, por sinal. É muita barra acumular abusos por racismo e machismo juntos!

Camilla Rocha Schahin (São Paulo, SP)



O Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, mas conservou um sistema perverso do emprego doméstico. Em pleno século 21, pessoas são pagas para realizar tarefas de outros, cuidar de filhos de outros e serem mal remunerados. Essa modalidade de trabalho também deveria ser abolido.

Silvia Candido (São Paulo, SP)

Mulheres negras que enfrentaram semiescravidão como domésticas, chegam à faculdade e viram poetas - Karime Xavier/Folhapress

Relevância

"Regina Duarte ataca Anitta e Ivete Sangalo em post contra governo Lula no Instagram" (Ilustrada, 8/7). Em termos proporcionais, as críticas da Regina Duarte têm o mesmo impacto se eu criticar o Putin por deflagrar a Guerra da Ucrânia.

Marcelo Ribeiro (Maceió, AL)

Arsenal

"Envio de bombas polêmicas à Ucrânia pelos EUA é sinal de fraqueza, diz Rússia" (Mundo, 8/7). Um crime dos Estados Unidos enviar à Ucrânia bombas proibidas, capazes de matar indiscriminadamente. Covardia dos norte americanos, guerreiros eternos, que vão acabar com o mundo.

Christina Tigre (Niterói, RJ)

Fidelidade

"Sempre serei leal e grato a Bolsonaro, diz Tarcísio após desentendimento com ex-presidente" (Política, 9/7). Independente do partido político, tem que ser leal ao povo que trabalha muito para pagar os impostos e bancar os altos salários!

Lucyani Goncalves (Rio de Janeiro, RJ)



Está aprendendo a lidar com as correlações de forças. É uma pessoa correta ao meu ver, um quadro interessante para desidratar a extrema direita e fazer ressurgir a direita mais republicana e responsável.

Marcelo Fogaça (São Paulo, SP)

Tributos

"De onde vêm e para onde vão os impostos brasileiros, que a Reforma quer mudar?" (Mercado, 9/7). O dinheiro dos impostos sai de uma parcela da população e some ou é pessimamente aplicado pelos governantes (com raríssimas exceções). Quanto mais populista, inepto, irresponsável, patrimonialista, estatocrata e corrupto for o governante, pior será o uso do dinheiro do contribuinte.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Editorial

"Regalias sem fim" (Editoriais, 10/7). Parabenizo a Folha pela coragem de tocar em um assunto tão sensível: se gasta muito e mal o erário público, segmento que mostra baixa produtividade e baixa qualidade nos serviços prestados, que vão desde liberar bandidos de alta periculosidade até ser um item importante nos custos elevados do "spread" bancário. E o editorial traz a causa disso: tudo é amparado por leis, ou seja, cristaliza a lei máxima e tácita do país, a troca de favores entre os Poderes.

Nivaldo da Silva Lavoura Jr (Piracicaba, SP)



Inaceitável a existência desses supersalários citados no editorial! A falta de respeito e moralidade impera nas justificativas que tentam dar ar de legalidade à prática. Desde a eleição de Collor, que na época se vendeu como caçador de marajás, essa classe encontrou um" modus operandi" que elimina a necessidade de corrupção para se valerem de valores absurdos em seus ganhos. Os marajás persistem e cospem em nossa cara, já que, como sempre, pagamos a conta.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)

Rio Pinheiros

"Puerto Madero prometido por Doria no rio Pinheiros só deve ser concluído em 2026" (Cotidiano, 8/7). Parabenizo a iniciativa do projeto. Afinal, o Projeto Pomar no ano 2000 iniciou este novo olhar para o rio Pinheiros. Entretanto, chega a ser irônico dizer que a qualidade da água do rio "é boa".

Márcia Nascimento (São Paulo, SP)

Pessoas praticam atividade esportiva no Parque Bruno Covas, às margens do rio Pinheiros onde o governo do estado realiza uma revitalização - Danilo Verpa/Folhapress

Laços

"As lições de Aristóteles para entender se somos amigos por prazer ou por interesse" (Cotidiano, 8/7). Conectividade não significa necessariamente amizade. É líquida. Zygmunt Bauman tem este conceito. Há congruência com a de Aristóteles. O tempo compartilhado ou vivido realmente pode sustentar a amizade. Mas com uma máquina no meio? Acredito que não.

Elismar Meira Pereira (Extrema, MG)



A amizade entre os seres humanos nasceu da necessidade de sobrevivência. Somos egoístas por natureza e, se possível for, engolimos uns aos outros. Se não houver tolerância, as amizades se perdem. Quantas amizades se foram depois do acirramento político entre direita e esquerda. Acredito mais em interesses comuns do que em verdadeira amizade.

Rubens Gomes Vieira (São Paulo, SP)

Crônica francesa

"Típica salada de Paris" (Ruy Castro, 8/7). Passear por Paris com as crônicas do Ruy é um banho de cultura!

Carla Oliveira (São Paulo, SP)