Leitores comentam a 'ressurreição de mortos' pela inteligência artificial

Após repercussão de comercial com Elis Regina recriada por inteligência artificial e outras intervenções nas últimas semanas, a Folha perguntou aos leitores qual é a opinião deles sobre esse tipo de tecnologia. Confira algumas respostas a seguir.

Não há problema. Inclusive, é inevitável. Entretanto, há necessidade de regulamentação específica, na mesma engrenagem da doação de órgãos. A pessoa declara sua intenção em vida. Caso não o fizer, cabe autorização expressa da família.

Ronan Wielewski Botelho (Londrina, PR)



A vida eterna tão sonhada pelos seres humanos será através da ciência da inteligência artificial e não pelo suposto paraíso apregoado pelas religiões.

Pedro Valentim (Bauru, SP)



Trará insatisfação e incômodo para familiares e amigos, pois viola o direito ao descanso eterno.

Alcides Domingos dos Santos Filho (Caruaru, PE)

Inteligência artificial recria John Lennon como criança - @children_of_legend no Instagram

Terrível. A morte faz parte da vida e o ser humano quer mais uma vez criar ilusões para distrair a perda da pessoa. Absurdo.

Denise Aparecida Oliveira Pimenta (Belo Horizonte, MG)



Invasivo. Quem deveria consentir não está presente e não podemos perder o senso de finitude. Nascer e morrer faz parte das nossas histórias. Reutilizar a imagem de um falecido para comerciais e fins lucrativos é imoral e desrespeitoso a quem se foi.

Veronica Laget (São Paulo, SP)



Acho incrível! Traz memórias, sensações e pode ser ferramenta de reflexão.

Andrezs Urba De Quadros Ferreira (Ribeirão Preto, SP)



Eu me sinto desconfortável em vê-las, como o próprio nome diz: são artificiais.

Márcia Galgaro (São Paulo, SP)



A inteligência artificial é um bem tão vivo e bonito e os mortos deveriam ser deixado em paz, vamos brincar com quem está vivo, mexer com os mortos pode causar dor e sofrimento, sem contar com as saudades.

Rhaysa Santana (Recife, PE)



O uso da inteligência artificial é um processo irreversível em nossa sociedade, mas muito recente para avaliarmos com precisão quais vantagens e riscos que ela trará. Especificamente sobre essa "ressurreição", acredito que tenha potencial para piorar a saúde mental de algumas pessoas com maior dificuldade de superar processos de perda ou luto, visto que essa lembrança é muito mais real e impactante do que o da saudade humana e natural dos momentos vividos e das pessoas que passaram por nossas vidas.

Silmara Helena Pereira de Paula (Mogi das Cruzes, SP)



Penso que deva existir um limite. A atualização de imagens de pessoas falecidas pode provocar um estranhamento, pois confunde as dimensões temporais, além de ensejar uma dissimulação e/ou refiguração do passado.

Marcelo Rocha (São Borja, RS)



Não deve ser usada de modo a desvirtuar e subverter os valores carregados pela personalidade.

Arthur dos Santos Fernandes (Rio de Janeiro, RJ)



Acho perigoso. Penso em fraudes, em manipulação de entes queridos.

Denise Antunes Accurso (Porto Alegre, RS)



Ouvir a voz daquele ente mais querido que já se foi pode trazer conforto único.

Vanessa Elias Vilarinho (Brasília, DF)