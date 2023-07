Leitores comentam desafios de animais que fogem de casa

Animais de estimação

"Animais que fogem de casa correm perigo e fazem tutores sofrer sem notícias" (Folhinha, 7/7). É de partir o coração perder um animal de estimação amado. Não saber o que aconteceu com eles é uma dor que nunca nos abandona.

Infelizmente, quando fogem, poucos são acolhidos ou bem tratados, principalmente os felinos.

Reclamação

"Reforma Tributária me oferece muleta após amputar perna, diz governador de Goiás" (Mercado, 8/7). Esse povo do agro só sabe reclamar, são os que menos contribuem com o país e geram menos emprego. Tenham dignidade, o país não é só para vocês terem benefícios.

A Reforma Tributária está mais de duas décadas atrasada. O governador de Goiás tem uma visão arcaica do capitalismo. O imposto de valor agregado finalmente será implantado no país, pena que a fase de transição seja tão longa. Não tem aumento de impostos em geral, pois a reforma procura ser neutra, mas a distribuição dos impostos será mais justa. O próximo passo deve ser a progressividade nos impostos sobre renda e patrimônio, como em qualquer país capitalista moderno.

Punição

"Democracia relativa" (Demétrio Magnoli, 7/7). Demétrio Magnoli está correto quando afirma que compete aos eleitores, não aos juízes, escolherem seus representantes pelo voto. Porém, compete aos juízes, não aos eleitores, punir os representantes que violam a Constituição e as leis.

Conceito

"Lula erra ao defender Venezuela, mas conceito de democracia comporta graus e variantes" (Hélio Schwartsman, 7/7). Interessante a análise da democracia sob o prisma da hierarquia, mas quero manifestar enfaticamente minha indignação com a insistência do Lula em exaltar Nicolás Maduro. Importante discernir amizade de política.

Turismo

"Novela da troca no Turismo vira espetáculo de humilhação coletiva" (Bruno Boghossian, 8/7). A política brasileira é uma vergonha. Toda formação política tem seus altos e baixos. No Brasil tem uma horda de mercenários "encastelados" no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados.

Essa pasta deveria ser uma das mais prestigiadas, pois o potencial turístico do país está subaproveitado. A União Brasil garantiu importantes votos para a Reforma Tributária, mas eita partido guloso!

Estarrecimento

"Deputado quer convocar esposa de Mauro Cid se auxiliar de Bolsonaro ficar calado na CPMI" (Painel, 8/7). Assistindo aos debates, tanto na CPMI quanto na CPI do MST, fico estarrecido em ver como Bolsonaro conseguiu eleger tantos senadores e deputados desprovidos do mínimo de conhecimento e cultura para debater com os da oposição. Quanto à CPI do MST, dispensa-se comentários, é só vexame, constrangimento e vergonha.

Novos tempos

"Papa elege seu ghost-writer, autor de livro sobre beijos, como guardião da doutrina católica" (Mundo, 8/7). Francisco é o melhor papa de todos os tempos. Está atualizando a Igreja na velocidade adequada, que ele tenha saúde para continuar. Detalhe: não sou católico.

Reabertura

"Palco do último baile do Império, Ilha Fiscal reabre no Rio" (Cotidiano, 7/7). Passeio imperdível! O centro carioca é recheado de atrações históricas. Parabéns à Marinha por preservar este patrimônio.

Projeto portenho

"Puerto Madero prometido por Doria no rio Pinheiros só deve ser concluído em 2026" (Cotidiano, 8/7). Pelo menos o político João Doria investiu em um projeto grandioso que vai trazer benefício à cidade e ao povo. A maioria dos políticos só se prepara para se reeleger na próxima eleição.

Ameaça próxima

"Para baixo e avante!" (Antônio Prata, 8/7). O antropocentrismo propagado pela maioria das religiões nos trouxe até aqui. Estamos no topo da cadeia alimentar e, quanto mais alto maior a queda. O planeta sobreviverá muito bem sem o homo "sapiens".

Nunca o mundo foi um lugar tão bom de viver como agora. Quanto ao apocalipse, está sendo previsto já há uns dois mil anos. O autor se inscreve numa respeitável tradição.

Claro que a tecnologia traz coisas magníficas, mas pode trazer problemas graves também, tudo é bom senso.

Pesquisa

"Universidade brasileira ajuda a desenvolver caçador de exoplanetas" (Ciência, 8/7). Parabéns à UFRN pelo excelentíssimo trabalho nas diversas áreas do conhecimento!

Narração

"‘Não vejo a hora de ser normal mulher narrando futebol’, diz Renata Silveira" (Mônica Bergamo, 8/7). É uma quebra de paradigma. Logo, a primeira reação são as críticas, o estranhamento e a rejeição, sobretudo de homens. Ela ainda tem muito a evoluir. Deixem-na trabalhar e encontrar seu ponto de equilíbrio e sua forma de narrar, que ainda estão em construção.

