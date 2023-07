Leitores opinam sobre gastos em viagens ao exterior pela Presidência do Brasil

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores se, para eles, deve existir um limite para os gastos presidenciais com viagens. Confira algumas respostas a seguir.

Na minha opinião, os gastos públicos de qualquer natureza devem ser controlados. Transparência deve ser independente de quem esteja no poder. Gastos aviltantes com suítes de luxo e grandiosos almoços contrastam com a pobreza dos país e as necessidades do povo brasileiro.

Rosanea Maria Mazzini Correa (São Bernardo do Campo, SP)



Deve haver transparência nos gastos. Limites nos gastos vão acarretar limites nas negociações e acordos.

Paulo Roberto Coelho (Belo Horizonte, MG)



Sim, é imperioso que haja controle de gastos em todas as áreas, inclusive em gastos durante viagens. Pode-se economizar.

Sanduelma Ramalho Lacerda (João Pessoa, PB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante embarque para viagem à Europa, a terceira desde que retornou ao Palácio do Planalto - Ricardo Stuckert/PR

Diante do caos criado pela gestão anterior, cabe o restabelecimento da diplomacia brasileira ao presidente Lula. O que cabe restringir são as verbas de custeio imoral aos sublimes parlamentares brasileiros na lógica de manutenção das ações por gabinete no Congresso Nacional!

Marco Borges (Florianópolis, SC)



Não. Viagens internacionais são de suma importância e de máximo interesse nacional. Um presidente está em trabalho 24/7 e precisa de conforto para que ele e sua equipe desempenhem seu trabalho da melhor maneira possível.

Ruben Araújo (São Paulo, SP)



O que não pode existir é cartão corporativo para membros do governo. Nenhuma viagem é feita sem planejamento, portanto os gastos devem ter apropriação de fundos.

Flavio Ferrando (Jundiaí, SP)



Sim, inclusive a comitiva que o acompanha!

Isabel Cristina Tavares Botta (Indaiatuba, SP)

Nenhum gasto público pode estar livre de controles e prestação de contas.

Gilberto P. Santos (Florianópolis, SC)



Deve ser do mesmo nível que outros chefes de Estado.

Dalva Lucia Schimieguel (Curitiba, PR)



Sim, mas não a ponto de impedir ou de colocar a comitiva em situação de ridículo e mal-estar. Os gastos devem estar à altura da representação.

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)



Sim, com certeza, pois é muito fácil gastar dinheiro público.

José Alfredo Passos (São José dos Campos, SP)



Sim, claramente há um abuso dos políticos com o erário público em todos os sentidos, principalmente em viagem.

Israel Sena (São Paulo, SP)



Óbvio. Todo funcionário público tem budget, por que a Presidência seria diferente?

Bruno Martins Viveiros (Rio de Janeiro, RJ)



Com o home office e o Zoom, essas viagens em jatos particulares ficam parecendo turismo de deslumbrados.

Roberto Rangel (Juiz de Fora, MG)



Sem limite, com transparência dos gastos e resultados das reuniões internacionais.

Nivalde Castro (Rio de Janeiro, RJ)