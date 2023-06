Leitores reagem à inelegibilidade de Jair Bolsonaro

Inelegível

"Bolsonaro é declarado inelegível por 8 anos pelo TSE após mentiras e ataques ao sistema eleitoral" (Política, 30/6). Bolsonaro foi medíocre a sua vida toda e jamais irá reconhecer isso. É o início de uma vitória, um caminho longo que ainda precisamos percorrer. Bolsonaro nunca mais, agora só falta a cadeia!

Maria Luisa Bergamasco (São Paulo, SP)



Olhando adiante, não é uma notícia que traga tanta esperança de nos vermos livres do vírus bolsonarista. Nos próximos anos, esse incompetente posará de mártir e seus cupinchas ganharão muitas eleições. E ele gozará de férias, o que ele sempre quis.

Fábio Nascimento (Uberlândia, MG)



Bolsonaro continuará sendo uma pedra no sapato de Lula e seu governo. Mesmo inelegível, sua presença irá assombrar a esquerda, que agora para se manter no poder terá que fazer campanha contra Zema, Tarcísio ou Ratinho Jr e procurar um candidato para substituir Lula com o mesmo apelo popular.

Assis Furuno (São Paulo, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro fala com a imprensa, em Belo Horizonte - Douglas Magno/AFP

Declaração

"Bolsonaro diz ter levado facada nas costas do TSE e que não está morto na política" (Política, 30/6). Vamos esperar que te esqueçam em oito anos.

Luiz Roberto Rocha Teixeira (São Paulo, SP)



Rebaixado de capitão para cabo.

Eliana Cicarelli (São Paulo, SP)

Opções

"Bolsonarismo tem quatro sucessores para ex-presidente e vê pleito de 2024 como decisivo" (Mônica Bergamo, 29/6). Não surpreende o Novo, que pretendia trazer novos ares na política, assumir seu cheiro de mofo. No final, com o bolsonarismo, a direita brasileira padronizou-se como oportunista e sem vontade de evoluir.

Flavio Guilherme (Curitiba, PR)

Teoria e prática

"Conceito de democracia é relativo, diz Lula sobre ditadura da Venezuela" (Mundo, 29/6). Erra Lula, sem dúvida, ao dizer que o conceito de democracia é relativo. Contudo, seus atos até o momento foram, e acredito que sempre serão, em defesa da democracia. Erra na fala e acerta nos atos. Ao contrário do que assistimos nos últimos anos, com grupos falando em defesa de família, liberdade e prosperidade que, no entanto, atentaram contra o Estado democrático, pedindo intervenção militar, orquestrados pelo ex-presidente.

Rosamaria Silva (Santo André, SP)



Fala completamente infeliz. O conceito de democracia não é relativo. Na Venezuela, assim como em outros países no mundo que são ditaduras, não existe o Estado Democrático de Direito. Usar a infraestrutura estatal para se manter por tempo indefinido no poder, manipulando a mídia, oprimindo outros partidos, tudo isso em benefício de uma pessoa. Não é democracia.

Cecilia Gomes (São Paulo, SP)

Intolerância

"Evangélica pode se recusar a prestar serviço para casal gay, decide Suprema Corte dos EUA" (Mundo, 30/6). Esse país está retrocedendo à Idade Média. O problema é um baita arsenal nuclear sob o comando de reacionários lunáticos. Princípio do fim.

Joaquim Salomão (Curitiba, PR)

Irregular

"Procuradoria de SP pede demolição de prédio de luxo no Itaim Bibi" (Cotidiano, 30/6). Demolir o prédio causaria muito mais prejuízo ao erário municipal do que a cobrança de uma multa pesada e gastos de regularização. Os apartamentos deste porte e desta localização renderiam à prefeitura IPTU de alto valor. Com certeza alguma parte desta narrativa não está batendo, tem caroço neste angu.

Carlos Campos (São Paulo, SP)

Cenário paulista

"Cracolândia de SP tem risco de ser dominada por milícias, afirmam especialistas" (Cotidiano, 30/6). Agora não falta nada! São Paulo já estava dominado por bolsonaristas. Agora, para completar o quadro, temos os milicianos. Parabéns, eleitores, por perpetuarem este quadro de bandidagem que vivemos neste país!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)



Atestado de incompetência de todos os governadores e secretários de segurança pública de SP nos últimos 30 anos e de analfabetismo político do eleitor paulista também.

Jose Campos (São Paulo, SP)

Mitos

"Morte na maratona escancara a falácia da ‘superação dos limites’" (Na Corrida, 29/6). Mesmo para um atleta profissional em uma competição importante, a última coisa que ele deseja é "superar seus limites" porque isso traria grandes riscos de lesões e afastamento do esporte. O atleta treina para conhecer e melhorar seus limites, para na prova poder chegar o mais perto deles sem se colocar em risco e estragar tudo.

Leonardo dos Reis Gama (São Paulo, SP)



Para qualquer desafio que se queira enfrentar são necessários o condicionamento físico e psicológico. Não se pode brincar com isso.

Ana Paula Riederer Rocha (Brasília, DF)

Homenagem

"Professor é aplaudido por ‘corredor humano’ em último dia de trabalho no ES; veja" (Cotidiano, 30/6).

São um alívio para a alma essas atitudes positivas.

Angela Oliveira (Brasília, DF)



Sintam-se homenageados todos os professores dedicados como o senhor! Receba meu abraço sincero.

Laura Moral Tarifa (São Paulo, SP)

Colunista

"Amiga, deixa a vida te surpreender" (Tati Bernardi, 29/6). Delícia de texto ácido para começar bem o dia.

Claudia Roveri (Blumenau, SC)



Para que se deixar surpreender se a gente já sabe que vai dar ruim?! Amei o texto!

Katia Cunsolo (São Paulo, SP)