Espera-se que Bolsonaro aprenda a respeitar o Brasil, diz leitora

Desenrolar

"Ministro do TSE vota após pressão de Bolsonaro para que suspendesse julgamento" (Política, 29/6). O duro é perder tempo e dinheiro público com um criminoso que cometeu os seus crimes ao vivo em todas as mídias brasileiras. Inelegibilidade é café pequeno. O cárcere é o lugar apropriado para esse abjeto inescrupuloso.

Raul Neto (São Paulo, SP)



Espera-se que Bolsonaro aprenda a respeitar o Brasil. A reunião com os embaixadores serviu para sentirmos vergonha diante do resto do mundo. Que papelão.

Ana Marques (Jundiaí, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro durante coletiva de imprensa no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Bala de prata

"Bala de prata chamada Michelle" (Mariliz Pereira Jorge, 27/6). Muito verdadeira a avaliação da colunista sobre Bolsonaro e sua entrevista. Explicitou com fidelidade todas inconsistências de suas colocações! E a tal bala de prata com certeza será de festim, como todas as que ele disparou em seus quatro anos de mandato.

Marcos Fortunato de Barros (Americana, SP)



O eleitor brasileiro precisa aprender a votar. Precisa entender o seu papel na estrutura política e as consequências de apoiarem candidatos dessa espécie.

Jeanne D’arc de Faria (São Paulo, SP)

Apreço

"Tarcísio promulga lei que homenageia expoente da ditadura militar" (Painel, 28/6). Conceder homenagem a um expoente da ditadura militar iniciada em 1964 demonstra o nível de apreço do atual governador de São Paulo pela democracia e o nível de esculhambação a que chegamos após um governo de extrema direita e extrema incompetência.

Leonardo Barbagallo (São Paulo, SP)



Que vergonha! É injustificável. Tarcísio revela seu verdadeiro rosto.

Márcia Meireles (São Paulo, SP)

Ajustes

"Proposta de reforma tributária é das piores da história do Brasil" (Ilustríssima, 29/6). A reforma tributária que o Brasil precisa é de eliminação de tributos e queda nas alíquotas dos impostos existentes, nada de unificar tributos de competências distintas. Isenção de Imposto de Renda para quem recebe menos de R$ 6.000 — redução do IPVA, já que hoje a maioria das rodovias é pedagiada, não faz mais sentido uma alíquota alta. Redução de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e o fim do IOF sobre empréstimos e fim dos impostos sobre os medicamentos.

Alberto Kiess (Rio de Janeiro, RJ)

Alimentação

"Lula diz que não come bem em viagens ao exterior e reclama da comida do Itamaraty" (Mundo, 27/6). O senhor Lula reclamando da comida de palácios e do Itamaraty. E o povo passando fome. Este é o governo para os mais pobres.

Marlene Diamandi (São Paulo, SP)



O presidente está certíssimo, faltou dizer que não existe comida boa igual a nossa.

Fausto Almeida (Goiânia, GO)

Violência

"O bandido perderá no fim" (Ruy Castro, 29/6). Genial como sempre, nos faz refletir sobre a violência retratada em manchetes chocantes e inacreditáveis! O que era pontual tornou-se rotineiro e tratado de forma quase banal pela imprensa e pelas pessoas. Depois da hecatombe Jair Bolsonaro, a impressão que fica é que a violência tornou-se orgulhosa em todos os aspectos. Há necessidade urgente de atenção para isso por parte dos nossos educadores, formadores de opinião, imprensa e governantes!

Therezinha Lima e Oliveira (São José dos Campos, SP)

Reunião

"Foro de São Paulo se reúne em Brasília sob artilharia da direita e questionamento sobre ditaduras" (Política, 28/6). Fórum de deliberação calcado em ideias ultrapassadas do século 19 e que estão em franca dissonância com a globalização e as democracias representativas do tipo liberal. Logo, um evento inútil.

André Silva de Oliveira (Belém, PA)



Quando a direita se reúne para articular um monte de atrocidades, esses bolsonaristas aplaudem! Pois acho justo a esquerda se reunir também, pois isso aqui é democracia.

Abigaill Santos Sousa (São Paulo, SP)



Esses são os reais responsáveis pelo atraso da América Latina. O continente que mais tem esquerda no mundo e por isso também a explicação do andar como caranguejos. Várias ditaduras "do bem". O Lula diz defender a democracia, mas diz com todas as letras que a ditadura na Venezuela é uma narrativa. Um hipócrita defendido por intelectuais sanguessugas.

Salete Conceição Possebon (Santa Maria, RS)

Criadora de conteúdo

"Eleita a maior influenciadora, Virginia exibe rotina da família" (Tec, 28/6). Somos uma sociedade na UTI.

Laerte Luiz Nascimento (Barreiras, BA)



Que vida fútil! Idolatrada por milhões de pessoas vazias que buscam qualquer coisa medíocre para preencher suas vidas.

Ricardo Resende Ottoni Souto (Espera Feliz, MG)

Seleção

"No aniversário do penta, só conseguimos perguntar por que não ganhamos mais" (PVC, 29/6). Você bateu certo na tecla, faltam preparação, treino, foco, para tanto não precisa ter só um bom técnico, isso ficou provado com Felipão na Copa daqui. Líderes em campo, jogadores que fazem a diferença, o time do penta estava recheado deles. Time de futebol não pode ser um bando, toda vez que ganhamos tínhamos líderes.

Antonio Pimentel Pereira (Governador Mangabeira, BA)