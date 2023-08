Cúpula do Exército sabia e acolhia a crise, diz leitor sobre ataques antidemocráticos

Ataques à democracia

"Cúpula do Exército sabia da gravidade da crise na véspera do 8 de janeiro" (Política, 26/8). E a gente pagando aposentadorias exorbitantes para eles e alguns familiares.

Francisco Jose Longo (Niterói, RJ)



Já passou da hora reavaliarmos o papel do Exército e investigarmos o que aconteceu na ditadura. Se o Exército se comporta dessa maneira hoje, não tenha dúvida que está relacionado com a impunidade de que ele se beneficiou no passado recente.

Antonio Henrique Sampaio Garcia (Salvador, BA)



Só há duas possibilidades: ou os militares não agiram porque faltou-lhes competência para tal, visto que jamais participaram de uma batalha real, ou não agiram deliberadamente porque apoiavam o golpe. Em qualquer das opções, é chegada a hora de serem julgados, condenados e punidos exemplarmente.

Rosana Brito (Curitiba, PR)



A cúpula sabia, apoiava e acolhia a crise. Acho que assim fica mais claro, objetivo e real.

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)

Vidros do Palácio do Planalto quebrados após ataques na praça dos Três Poderes, em Brasília - Gabriela Biló - 8.jan.23/Folhapress

Insuficiência cardíaca

"Faustão passa por transplante de coração; hospital diz que cirurgia foi ‘sucesso’" (Saúde, 27/8). Acho errado querer dizer que Faustão foi privilegiado. Conforme explicam as pessoas que entendem do assunto, a fila possui vários fatores, e um dos principais é a gravidade do caso.

Julio Oliveira (Jales, SP)



Tomara que tenham obedecido a fila e a prioridade. Se foi feito tudo certinho, ok. Agora, se a grana do Faustão falou mais alto, vamos ver nos próximos dias. Deus é justo!

Paulo Gouveia (Vila Velha, ES)

Tributos

"Imposto com maconha já soma ao menos US$ 3 bilhões nos Estados Unidos" (Mercado, 27/8). Agora está explicado o porquê da demora em liberar o uso no Brasil. Imagine o quanto vão perder.

Abel Nogueira (São Paulo, SP)

Violência no litoral

"Morto pela PM em Guarujá tinha unhas arrancadas e alicate ao lado do corpo, dizem moradores" (Cotidiano, 27/8). São realmente seres humanos esses soldados? Estamos em pleno século 21! Essa morte é coisa de idade média!

Diva Negri (Florianópolis, SC)



É o insólito absoluto e em estado puro: corpo entregue à família tinha unhas das mãos arrancadas, mas a secretaria se esconde atrás da alegação de que nenhum relatório aponta abusos.

Samuel Rocha de Mello (São Paulo, SP)



Dizem, falou, os moradores, alguém... Tudo muito vago.

Florentino Fernandes Junior (Belo Horizonte, MG)



Parabéns ao governador pelo combate ao crime organizado na minha cidade!

Luiz Carlos de Alcantara Capelin (Bauru, SP)

Funcionalismo público

"Salário de servidor custa 8,9% do PIB; juízes e advogados turbinam gastos" (Mercado, 26/8). O servidor público federal, estadual e municipal tem pouca eficiência. Precisa, sim, uma reforma.

João Batista de Junior (Mogi Mirim, SP)



Esse pessoal fala de privilégios do funcionalismo mas esquece que quem tem privilégios é uma minoria, e algumas instituições têm critérios próprios e autonomia para darem aumento a si mesmos. Judiciário e Legislativo se encaixam nesses privilegiados.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



A máquina que sustenta servidores, comissionados e membros políticos suga mais do dinheiro público que só o suficiente para pagar salários.

Cissa Jorge (Rio de Janeiro, RJ)



O gasto com servidores públicos é suficiente. O problema está na distribuição. Privilégios absurdos para algumas categorias, inclusive militares omitidos na matéria, enquanto aqueles servidores que lidam diretamente com a população têm rendimentos bem mais próximos do mercado de trabalho.

Joaquim Branco (Rio de Janeiro, RJ)

Promessas

"Obras paradas e projetos antigos correspondem a 43% do Novo PAC" (Mercado, 25/8). Não aprenderam nada com o recente passado. Não tem prioridade e repetem os mesmos erros. Poderiam "apenas" priorizar: água e saneamento.

Luiz Ferretti (São Paulo, SP)

Parabéns, Folha

"IVC muda cálculo para assinaturas; Folha é líder em circulação" (Mercado, 24/8). Guardo comigo a convicção de que o acolhimento de meu berço foi, por vezes, providenciado pelas páginas amanhecidas da Folha, mesmo que meus pais, entre risos cúmplices, persistam em negar! Desde sempre mantenho uma conexão fiel com suas páginas, nutrindo uma saudade profunda do impresso (ainda me rendo aos finais de semana buscando as edições de sábado e domingo na banca). Nesse contexto, sou inundado por um sentimento de gratidão inabalável à Folha, uma presença cotidiana em minha vida. Grato!

Luiz Cláudio Lopes Rodrigues (São Paulo, SP)

Antonio Prata

"Os escombros de São Paulo" (Cotidiano, 26/8). Planos diretores são construídos no caminho da desconstrução cultural, ambiental e social. Não é exclusividade da capital paulista. Vários locais do Brasil estão sendo submetidos a isso. É só lucro. A tragédia já está anunciada.

Jeanne D’arc de Faria (São Paulo, SP)