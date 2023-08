'Uma grande perda para o povo brasileiro', diz leitor sobre morte de dom Geraldo Majella

Luto na Igreja

"Morre aos 89 anos dom Geraldo Majella, arcebispo emérito de Salvador" (Cotidiano, 26/8). Uma pessoa que ajudou a construir o Brasil. Descanse em paz.

Talvanio José de Oliveira (Varginha, MG)



Sem sombra de dúvida, uma grande perda para o povo brasileiro de um modo geral, não totalmente pelo seu sacerdócio, mas sobretudo como pessoa humana.

Edmundo José Santiago (Alagoinhas, BA)

Dom Geraldo Majella em homenagem ao papa João Paulo 2º, no Vaticano, em 2005 - Lalo de Almeida - 16.abr.2005/Folhapress

Investigações

"Ministros e aliados de Lula veem com apreensão eventual prisão de Bolsonaro" (Política, 26/8). Se for preso, seja em qualquer circunstância, será porque já existem inúmeras provas de seus malfeitos. O resto é torcida e conversa para boi dormir. Sem ou com trocadilho.

Adriana Santos (Macaé, RJ)



Uma sociedade refém do medo é o quê? Que seja preso e pague por todos seus desmandos, desvios, incitações ao ódio, mentiras, fakenews.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Parabéns, Folha

"IVC muda cálculo para assinaturas; Folha é líder em circulação" (Mercado, 24/8). Atualmente o ponto forte da Folha é permitir o debate de ideias, faz um bom controle dos comentários de ódio e ofensas. Ponto fraco é seus editoriais defendendo um neoliberalismo arcaico, com Estado mínimo e pouco ativo, para facilitar o controle pelas grandes corporações , contribuindo para desigualdade e empobrecimento.

João Carlos Gonçalves de Souza (Santa Rita do Passa Quatro, SP)



Eu assinava outro tradicional jornal de São Paulo, vi nos editoriais a polarização e deixei de confiar na lisura dos fatos, tendenciosos, a ponto de não mais abrir suas páginas. Sei que nestas épocas, principalmente nos últimos quatro anos, fomos inundados por fake news, por tentativas de destruir a ciência, de macular a eficiência das vacinas, da destruição das florestas, do genocídio yanomami, da permanente tentativa de golpe, portanto, a bem da informação, decidi pela Folha de S. Paulo.

Edson Bartolo de Oliveira (São Paulo, SP)



Sou assinante digital da Folha e continuarei a sê-lo por muito tempo, pois o jornal tem o ombudsmam como contra ponto a questões sensíveis do dia a dia. Vida longa ao jornalismo.

João Alberto Portella (Cascavel, PR)

Forças Armadas

"Desvios serão repudiados, diz comandante do Exército diante de Moraes" (Política, 25/08). Exceto a guerra do Paraguai, que foi uma covardia, nunca estivemos em guerra com ninguém.

Christina Tigre (Rio de Janeiro, RJ)