Leitores felicitam a Folha por liderança em circulação

Parabéns, Folha

"IVC muda cálculo para assinaturas; Folha é líder em circulação" (Mercado). De repente me lembrei quando, criança, comecei a ler esse jornal. Tempo em que bancas de jornais eram longe. Meus irmãos compravam, e líamos com as descobertas e o conhecimento proporcionado por aquele calhamaço de folhas. Até hoje, tendo meu filho como assinante, continuo lendo em meu tablet. Talvez seja a mais antiga leitora, pois as lembranças estão comigo e a fidelidade para com esse jornal é viciante, faz parte de minha vida. Parabéns, Folha.

Terezinha Dias Rocha (São Paulo, SP)

Parabéns. Há 30 anos assino. Nesse período percebi que é um jornal imparcial: criticado pelo FHC em suas memórias, pelos bovídeos do atual boiadeiro e do anterior. Sucessos sempre!

Neli Faria (São Paulo, SP)



Eu não concordo com muita coisa publicada na Folha, mas, claro, sou um assinante que gosta de estar informado. Do lado político, sei que apoia o Lula, que é de esquerda. Porém, existem matérias que eu gosto de ler. A verdade dói para todos lados. Até hoje não sei que fim deu o Mensalão e a Lava Jato. Mas estou sabendo das joias do Bolsonaro mais do que se tem vacina disponível nos postos da maior cidade do país.

Diego Narciso (São Paulo, SP)

"Mas"

"‘Não tenho marido, mas sou feliz’" (Mirian Goldenberg, 24/8). Gostaria de expressar minha preocupação com o título do artigo. Embora entenda o propósito do artigo em abordar a felicidade, a autonomia pessoal e o divórcio de idosos, o título incomodou. O uso do termo "mas" associado à felicidade "sem marido" transmite uma mensagem inadequada em relação à igualdade de gênero. Isso pode perpetuar estereótipos de que a felicidade de uma mulher está ligada à presença de um marido. Sugiro considerar títulos que promovam inclusão e igualdade de formas de felicidade.

Nevita Luna (advogada de família )

Horário de verão

"Volta, horário de verão!" (Mariliz Pereira Jorge). Para quem acorda às 5h como eu e milhões de outros trabalhadores, horário de verão é péssimo. Acabar com isso foi a única coisa decente que Bolsonaro fez.

Ana Paula Rusinas (São Paulo, SP)



Num país tropical como o nosso é muito melhor sair com a temperatura mais amena e chegar em casa podendo aproveitar mais o dia e gastar menos na conta de luz.

Valeria Perales (Porto Alegre, RS)

Irritação

"Zanin irrita grupos de esquerda, e direita vibra com ‘grata surpresa’ no STF" (Poder). Sou petista e me parece que as pessoas se desacostumaram de ver a independência dos poderes como preceitua a Constituição. Lula indicou Zanin para ministro e não para ser representante do PT. Se Zanin julgar de acordo com a Constituição está bom demais. Vai agradar uma hora, desagradar em outras, e quem vence é a democracia.

Marcelo Seminaldo (Guarulhos, SP)

Dia do Patriota

"Porto Alegre torna 8/1 ‘Dia do Patriota’ após aprovação da Câmara e silêncio do prefeito" (Política). Jamais havia pensado que um dia, aos 67 anos, iria ter vergonha de uma capital, de um estado de que gosto e que pertence ao nosso Brasil.

Márcio Alves de Oliveira (São Paulo, SP)



Mas eles mesmos não dizem que o dia 8/1 foi planejado e orquestrado pela esquerda sob a conivência de Lula e Dino? Se perderam no personagem!

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)



Os responsáveis por apresentar a lei e os coniventes teriam que ser punidos por tornar um dia patriótico aquele que está sendo considerado o dia do pior ataque à democracia no coração do governo.

Maria Isabel Castro Lima (Florianópolis, SC)

Punição

"Desvios serão repudiados, diz comandante do Exército diante de Moraes" (Política). Repudiar não significa punir! O que os fardados têm de tão relevante que deixam de ser cidadãos comuns? Punição já!

João Benedito de Almeida (Ribeirão Preto, SP)



Será imprescindível para a dignidade da nação que militares de todas as forças envolvidos em corrupção ou tentativa de golpes sejam exemplarmente condenados e para os da ativa também expulsos. Basta de anistia para fardas ou policiais.

Mauro Almeida Moraes (Curitiba, PR)

123milhas

"Conheça os negócios bilionários dos irmãos donos da 123milhas" (Mercado). Precisa chegar até os bens dos sócios para ressarcir todos os clientes, se o negócio era insustentável, problema dos donos, já chega de capitalismo sem risco para os maus empresários.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Homem segura cigarro na região do largo Sáo Bento, no centro paulistano - Zanone Fraissat - 9.jul.20/Folhapress

Impostos

"94% dos brasileiros apoiam aumento de impostos para produtos nocivos à saúde, diz Datafolha" (Cotidiano, 23/08). A reportagem incorre em uma falha, ao desconsiderar o mercado ilegal. Se a tributação aumenta, os preços sobem; assim o contrabando, que não paga imposto, terá maior vantagem, especialmente cigarros e bebidas, que já têm carga tributária mais elevada. Não há espaço para aumento de impostos. Essa opção é desastrosa, pois só favorece o ilegal.

Edson Vismona (presidente do Fórum Nacional de Combate à Pirataria e à Ilegalidade)



Se o imposto aumenta, o contrabando cresce. O consumidor vai para o ilegal, mais barato. O crime domina 41% do mercado de cigarros, não paga imposto e é o mais apreendido (Receita Federal). Apenas em 2022, o prejuízo foi de R$ 8 bi. Apesar do aumento de tributo em 67% entre 2012 e 2021, a arrecadação caiu. E o ilícito cresceu. Se o aumento dos tributos sobre cigarros pretende subir a arrecadação e diminuir o consumo, o resultado não será o esperado.

Pery Shikida (economista e professor associado da Unioeste)