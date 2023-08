O papel das Forças Armadas deveria ser rediscutido no Brasil? Opine

Americana (SP)

As denúncias contra militares de variadas patentes por suspeita de corrupção e malfeitos durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) têm provocado danos à imagem as Forças Armadas.

As principais acusações dizem respeito ao desvio de joias recebidas como presente pelo ex-presidente e a iniciativas de caráter golpista que incluem os ataques de 8 de janeiro.

À luz desses escândalos, surgem vozes nos meios acadêmicos e na mídia que defendem que o papel das Forças Armadas no Brasil deveria ser rediscutido.

O então presidente Jair Bolsonaro é saudado por militares das Forças Armadas em junho de 2022 - Andre Borges/AFP

Nesta semana, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, enviou uma ordem interna com iniciativas que tentam distanciar a instituição de casos de ilegalidades. Medidas como aumentos salariais devem ser propostas com foco em praças e suboficiais, para aumentar o ânimo de militares de baixa patente.

Segundo uma pesquisa Genial/Quaest, as Forças Armadas foram a única instituição brasileira com piora significativa nos índices de confiança da população. A queda foi de 43% para 33%, entre dezembro de 2022 e agosto de 2023, no percentual de brasileiros que dizem "confiar muito" nos militares.

Na sua opinião, o papel das Forças Armadas no Brasil deve ser rediscutido? Por quê? Se sim, de que maneira?

Envie sua resposta por meio deste formulário. Algumas delas serão publicadas no Painel do Leitor do próximo domingo (27) e nas redes sociais da Folha.