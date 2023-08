'Vamos fazer juntas curso de defesa pessoal', diz leitora sobre filha de 12 anos

Mães e filhas

"Se você é mãe de mulher no Brasil" (Giovana Maladosso, 21/8). Muito bom o texto. Sou uma mãe de mulher há 39 anos e minha filha tem hoje com a filha de 6 anos as mesmas preocupações que eu tive. Quando isso vai mudar?

Lúcia da Silva Araújo (Brasília, DF)

Cartazes em ato que combateu a violência contra mulheres no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/ Folhapress - 13.jul.22/Folhapress



Tenho uma sobrinha de quase 2 aninhos e já me preocupo com o que ela vai ter que enfrentar. Infelizmente, o machismo e a misoginia são culturais e passados de geração em geração no Brasil.

Diego Santos (Vitória de Santo Antão, PE)



Tenho uma filha de 12 anos. Já procurei curso de defesa pessoal e vamos fazer juntas, porque daqui a alguns anos ela vai para balada e não vou ter braços para protegê-la.

Ermelinda Santana Matos (Palmas, TO)



Como não concordar? Neste Brasil, o ambiente para meninas pode ser muito nocivo, perigosíssimo ou mesmo fatal.

Jorge Luiz Uzuelli (Barueri, SP)

Catarina Pignato/Folhapress

Suicídio infantil

"Aumenta registro de autoagressão e de tentativa de suicídio entre crianças e jovens" (Cotidiano). Criança tem que ser levada a brincar e estudar. Se nós que já somos adultos temos dificuldade com redes "antissociais", imaginem crianças.

Mário Sérgio Mesquita Monsores (Rio de Janeiro, RJ)



Parabéns aos autores pela maneira clara como abordaram a delicada situação. Matéria merece ser lida e debatida notadamente por pais e educadores.

Nazil Canarim Jr. (Bauru, SP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sessão da Assembleia Legislativa de Goiás para receber o título de cidadão goiano, na capital do estado - Ueslei Marcelino - 18.ago.23/Reuters

Em baixa

"Bolsonaro desaba em popularidade digital após cerco sobre joias e hacker" (Política). O grande desafio político para a maioria dos brasileiros é como furar a bolha onde estão isolados os seguidores presos pela enorme indústria de mentiras.

José Bueno (São Paulo, SP)



A popularidade de um cara chamado Jesus Cristo estava baixíssima quando fizeram o povo escolher entre ele e Barrabás.

Colombo Melo (São Paulo, SP)

Imigrantes

"‘Se está no Brasil, você não tem o direito de vir para este país’, diz Ron DeSantis" (Nelson de Sá). Se querem diminuir o fluxo, ajudem a tornar os países fornecedores de imigrantes mais prósperos e ricos. Pouca gente quer sair de sua pátria natal para viver na periferia social de outro país. Muros e barreiras só servem para ser vencidos.

Julio Louzada (Lavras, MG)



É direito de qualquer país controlar o fluxo de entrada em seu território. Entendo que a vida esteja difícil em alguns países, mas isso não dá direito de entrar sem seguir os trâmites legais de cada um.

Pedro Luís Bozzola (São Paulo, SP)

O jornalista Vladimir Herzog ao lado de sua mulher, Clarice - Reprodução/Arquivo Pessoal

Herzog

"Familiares de Herzog cobram governo Lula e STF por investigação da morte do jornalista" (Mônica Bergamo). Está mais do que na hora, décadas de atraso. Único país da América do Sul a não punir torturadores e acobertar tantos crimes cometidos pelo Estado. Que Herzog e sua família tenham justiça de uma vez.

Maria Lopes (São Paulo, SP)



Triste parte de nossa história que alguns teimam em tentar enterrar.

Luiz Alberto Brettas (Pelotas, RS)

Carla Zambelli aponta arma no meio da rua, em São Paulo, na véspera do segundo turno, em 2022 - Vinicius Costa Martins/Brasil Independente

Ré

"STF forma maioria para tornar Zambelli ré por perseguição com arma em SP" (Política, 19/8). O processo é tão lento contra essa deputada. Às vésperas das eleições, ela andou armada, ameaçou pessoas e ficou por isso mesmo. Deveria ter sido presa no ato do crime, mas esperaram que ela se elegesse e ficasse protegida. Fora o crime de racismo e atentado à pessoa, ela ainda participou do complô de golpe no Brasil e continua livre, leve, solta e ganhando salário milionário. Êta Brasil lento, lerdo e surdo.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)



A matéria é omissa sobre o porquê de a deputada ter sacado a arma de fogo e ter se posicionado em sua defesa. O militante provocador é um inocente protegido, anônimo e invisível por aqui.

Daniel Nunes Guimarães (Natal, RN)

Punição

Acho até uma ingenuidade dos que estão aproveitando que estão com todos os ventos a favor para pedir mais punições para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nem acho que ele era o líder da direita, mas apenas um representante e até que moderado. Seus opositores parecem ter um ódio pessoal contra ele e se esquecem de que, ao eliminar um "líder", não eliminam as ideias dos seus seguidores e podem até incentivar o aparecimento de um novo com ideias mais radicais.

Marcos de Luca Rothen (Goiânia, GO)

MINHA FOLHA FAVORITA

A leitora Margarete de Souza Abreu Xavier, de Ipatinga (MG) - Leitora