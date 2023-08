Leitores comentam ordem de união de comandante do Exército

União

"Comandante tenta unir Exército em meio a crises e prega legalismo militar" (Política). Servir a pátria não é almejar o poder político para si, já que o poder politico é exercido por civis. Militar que desejar poder politico deve dar baixa.

André Carlos Previti (São Bernardo do Campo, SP)

O general Tomás Paiva é o segundo comandante do Exército na gestão Lula 3 - Pedro Ladeira/Folhapress



Caramba! A primeira proposta dele é aumentar salário? Eu imaginava um pente fino e um expurgo.

Júlio Alves (Osasco, SP)



Bem sugestivo esse nome: "Ordem Fragmentária nº 1". É para juntar os cacos do que sobrou do Exército.

Fernando Ramalho (Brasília, DF)

Faustão no leito do hospital - Faustão no Instagram

Transplante

"Quadro de Faustão é de prioridade na fila de transplante, diz especialista" (Cotidiano). A ansiedade, a esperança e o desespero de quem depende de uma doação de órgão para continuar vivendo ou melhorar sua qualidade de vida são dignos de solidariedade e compartilhamento por todas as pessoas que lhe são queridas ou não. Ninguém pode saber se um dia estará em uma situação semelhante. Felicidades, Faustão.

Darlan Rassi (Goiânia, GO)

Cidadão honorário

"Barretos dá título de cidadão honorário a Bolsonaro, gera crítica e Festa do Peão testa ‘legado’" (Cotidiano). Dia 4/10, consagrado a são Francisco de Assis e à proteção dos animais, foi escolhido propositalmente por Bolsonaro para instituir o "Dia Nacional do Rodeio", numa atitude explícita de afronta e deboche, assim como fez em todo o seu desastroso mandato. Nada mais redundante do que um defensor de torturas receber homenagem da cidade símbolo dos rodeios.

Lourdes Barros (São Caetano do Sul, SP)

Ilustração de Ricardo Cammarota de Luiz Felipe Pondé de 20 de agosto de 2023 - Folhapress

Ateístas, graças a Deus

"Deus perdido no século 21" (Luiz Felipe Pondé). É de se agradecer a Deus a genial ideia de ter criado os ateístas.

Cleisson Moraes Bastos (Belford Roxo, RJ)

Magnatas

"Fabricante de Ozempic vira 2ª maior empresa da Europa e muda economia da Dinamarca" (Mercado, 19/8). Não me passou despercebido que o valor de mercado da Novo Nordisk (uma única empresa, dentro de um país) passou a ser maior do que o PIB inteiro da nação dinamarquesa. Tem algo realmente muito estranho com esse modelo mundial de altíssima concentração de riqueza e poder nas mãos de meia dúzia de magnatas.

Leônidas Costa (Brasília, DF)

Joias e outros crimes

A deflagração de ação pela Polícia Federal contra o ex-presidente por motivo das joias e outros presentes recebidos da Arábia Saudita é um absurdo. Deixar de lado os gravíssimos crimes por ele cometidos e apresentados na CPI, desde a responsabilidade por milhares de mortes pela Covid até a liderança em derrubar a democracia, é como acionar um assassino não pela morte da vítima, mas prioritariamente pela janela que quebrou ao invadir.

Moisés Spiguel (Campinas, SP)

Presidente da Real Federação Espanhola, Luis Rubiales, segura o rosto da camisa 10 da seleção espanhola, Jenni Hermoso, e lhe dá um beijo após a Espanha conquistar a Copa do Mundo feminina - Reprodução/Sportv

Beijo

"Dirigente espanhol pede desculpa por beijo em jogadora durante comemorações de título da Copa" (Esporte). Aos que defendem que foi "por amor’", quantas vezes beijariam a própria mãe assim?

Cláudia de Oliveira (São Paulo, SP)

Hacker Delgatti

"Hacker Delgatti é condenado a 20 anos de prisão por invasão de contas da Lava Jato" (Política). O hacker cometeu um crime que resultou na denúncia de crimes muito maiores. Merece uma pena de 100 anos de perdão.

Ernesto Pichler (São Paulo, SP)



O Brasil sempre foi e continua sendo um país com justiça seletiva, parcial e elitista.

Edva Moreno Aguilar (São Paulo, SP)



Penso que todo criminoso deve ser punido; entretanto, no Brasil, bandido tem fã clube.

Mauricio Rios Caputo (São Paulo, SP)

Walter Delgatti Neto, conhecido como o Hacker da Vaza Jato, durante depoimento à CPI do 8 de Janeiro - Pedro Ladeira - 17.ago.23/Folhapress

Cannabis

"Medicina negacionista" (Lygia Maria, 21/8). Qualquer pessoa interessada em se informar (à revelia de seus preconceitos, limitações ou mau-caratismo) descobre rapidamente que a proibição tem efeitos piores do que a legalização e que a cannabis possui inúmeros efeitos medicinais benéficos.

Isabella Andrade Guimarães (Salvador, BA)



Quando comecei no ofício tinha orgulho do CFM e dos CRMs. Achava que eram os guardiões da ética e da reflexão filosófica sobre o exercício da medicina. Hoje tenho vergonha dos colegas. É uma grande irresponsabilidade colocar cabeças-ocas em um órgão que deveria zelar por um ofício importante para toda a sociedade. Atualmente pago o CRM a contragosto, e semana passada, não me animei nem para votar. O bolsonarismo mais rasteiro dominou todas as chapas.

Mauricio Borborema de Medeiros (Manuas, AM)



A autora defende que a descriminalização da maconha traz várias consequências, muitas imprevisíveis, basta ver o estado norte-americano da Califórnia, onde a

violência aumentou e a insegurança nas vias públicas é um fato concreto .

Paulo Silva Barbosa (São Paulo, SP)

Jogo de palavras

"Palindromistas se reúnem em evento e fundam associação de praticantes" (Folhinha). Parabéns e obrigado pela matéria, Marcella. O seu texto é "O TAL, O MIMO LATO".

Lindemberg Teixeira Batista (Belo Horizonte, MG)